Столтенберг анонсував рішення, які наблизять Україну до НАТО: Київ хоче швидкого вступу

У НАТО запевняють, що на саміті у Вільнюсі Україна стане на крок ближчою до Альянсу. Водночас Київ наполягає, що Україна хоче стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що рішення, які країни-члени Альянсу ухвалять на саміті у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО.

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Саміт НАТО викладе бачення майбутнього України

Він зазначив, що Вільнюський саміт у липні викладе бачення майбутнього України як незалежного, демократичного члена євроатлантичної родини.

На саміті члени Альянсу обговорять прагнення України до членства. Союзники працюють над багаторічним пакетом допомоги для України, а також створенням нової Ради Україна – НАТО для проведення спільних консультацій з питань безпеки, що становлять взаємний інтерес.

Рішення, які ми приймемо у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО,

– заявив Столтенберг.

Україна хоче вступити в НАТО після Швеції

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Українській правді" заявив, що Україна хоче вступити в НАТО одразу після Швеції і за таким же сценарієм.

"Дуже довго говорили про фінляндизацію України. Після прийняття Фінляндії до НАТО я готовий взяти шлях Фінляндії, ми готові до такої фінляндизації", – сказав він.

Голова Ради висловив сподівання, що Швеція невдовзі стане 32 членом НАТО, після чого до Альянсу вступить Україна.

Ми хочемо стати 33-м членом НАТО і хочемо пройти цей шлях так, як його пройшла Фінляндія і Швеція,

– заявив Стефанчук.

Він наголосив, що будь-яке рішення в країнах НАТО та ЄС приймається консенсусом. І для того, щоб мати консенсус у всіх членів, Україна повинна продемонструвати як мінімум "певну відповідність і потенційний прогрес".

"Я думаю, це буде підставою для прийняття їхнього рішення", – додав Стефанчук.

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