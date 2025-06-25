У Гаазі відбувся саміт НАТО: текст підсумкової декларації
- Глави держав і урядів НАТО ухвалили декларацію на саміті в Гаазі, що включає стратегічні цілі з видатків, оборонної промисловості та підтримки України.
- Декларація включає п'ять пунктів, зокрема, зобов'язання довести оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року та розбудову співпраці в оборонній промисловості.
- Україна згадується як елемент загальної безпеки НАТО, а внески на її підтримку враховуються у загальних оборонних видатках Альянсу.
- Наступні саміти НАТО відбудуться в Туреччині у 2026 році та в Албанії після цього.
Глави держав і урядів НАТО ухвалили декларацію, що значно відрізняється від попередніх. Вперше чітко зафіксовано цілі щодо видатків, оборонної промисловості та підтримки України як елемента колективної безпеки. За підсумками саміту в НАТО опублікували декларацію.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на НАТО.
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Пункт перший – відданість Статті 5
У першому пункті декларації країни-члени НАТО підтвердили непохитну прихильність до принципу колективної оборони.
Ми знову підтверджуємо нашу залізну відданість колективній обороні, як закріплено у Статті 5 Вашингтонського договору, в якій йдеться, що напад на одного з членів Альянсу є нападом на них усіх,
– зазначається у документі.
Країни підкреслили, що лишаються єдиними у захисті свободи, демократії та мільярда громадян Альянсу.
Пункт другий – 5% ВВП на оборону
У другому пункті зазначається, що всі країни зобов'язуються поступово довести оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року.
"Це включає основні оборонні вимоги та видатки, пов'язані з безпекою, задля гарантії дотримання зобов'язань за Статтею 3", – наголошують члени НАТО
Мета – мати достатньо сил, ресурсів, інфраструктури та спроможностей для стримування, оборони, врегулювання криз і співпраці.
Пункт третій – структура витрат і підтримка України
Третій пункт деталізує, як розподілятимуться ці 5% ВВП:
- 3,5% – на армію, техніку, оперативні спроможності;
- 1,5% – на кіберзахист, інфраструктуру, інновації та оборонну промисловість.
Окремо зазначено: прямі внески на підтримку України враховуватимуться у загальних оборонних видатках. "Безпека України сприяє безпеці Альянсу". Також у 2029 році передбачено перегляд курсу залежно від геополітичної ситуації.
Пункт четвертий – трансатлантична промисловість
Четвертий пункт присвячений розбудові співпраці в оборонній промисловості між країнами НАТО.
Учасники саміту домовились:
- прибрати бар'єри у торгівлі зброєю;
- стимулювати спільне виробництво;
- підтримувати інновації та нові технології.
"Ми залучимо новітні технології та дух інновацій для просування нашої колективної безпеки".
Пункт п'ятий – майбутні саміти
В останньому пункті декларації мовиться про висловлювання вдячності Нідерландам за проведення саміту та оголосили місця наступних зустрічей:
- 2026 рік – Туреччина
- після цього – Албанія
Україна прямо згадується у декларації. Це чіткий сигнал, що її оборона є елементом загальної безпеки НАТО. Також врахування внесків на підтримку України в загальному бюджеті Альянсу може стати підставою для додаткових програм постачання озброєнь.