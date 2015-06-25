В Гаазі стартував саміт НАТО: Зеленський вже прибув на зустріч, є рішення щодо України
У Гаазі 24 – 25 червня 2025 року проходить саміт НАТО, на який уже прибув президент України Володимир Зеленський. Серед ключових тем заходу – російсько-українська війна та подальша підтримка Києва.
Про головні заяви глав держав і урядів країн-членів НАТО та рішення щодо України – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО вранці 25 червня. Цікаво, що український лідер одягнутий майже у класичний костюм. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що на саміті обговорять питання, як забезпечити, щоб впродовж наступних років Україна продовжувала розраховувати на підтримку країн НАТО, щоб продовжувала боротьбу. А також щоб ми могли привести Україну до міцного та тривалого миру, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся у вівторок, 24 червня, з президентом США Дональдом Трампом на саміті НАТО в Гаазі. Ердоган привітав припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, "досягнуте завдяки зусиллям президента США". Турецький лідер закликав до міцного миру, припинення кризи в Газі та діалогу щодо України. Крім цього, Ердоган також наголосив на великому потенціалі співпраці його країни зі США у сфері енергетики, інвестицій та оборони. Також обидва політики наголосили на важливості зміцнення стримувального потенціалу НАТО. Під час зустрічі із президентом Зеленським у Гаазі генсек НАТО Марко Рютте заявив, що у декларації за підсумками саміту буде йтися про допомогу Україні, зокрема у фінансовому плані. Він також нагадав, що європейські та канадські союзники по Альянсу пообіцяли до 1 липня надати Україні понад 35 мільярдів євро на підтримку. Це більше, ніж минулого року, оскільки тоді за весь рік ця сума становила понад 50 мільярдів доларів. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн теж запевнила, що Україна може розраховувати на подальшу фінансову й політичну підтримку від ЄС. Вона підкреслила важливість інвестицій у надзвичайно сучасну та інноваційну оборонну промисловість України. Яку допомогу пообіцяли надати країни-члени НАТО: Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що надасть Україні 641,9 мільйона доларів для закупівлі дронів та дронових технологій від українських та інших європейських виробників. Нідерланди оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму близько 175 мільйонів євро. У пакет допомоги входять, зокрема, 100 радарів для виявлення безпілотників. Постачання цих радарів має завершитися до кінця 2025 року. Також Нідерланди передадуть Україні 20 частково безпілотних модульних машин Ermine CASEVAC для евакуації поранених. Крім того, Амстердам виділить додаткові 80 мільйонів євро на безпілотники у рамках Коаліції дронів. Нідерланди підписали контракти на виробництво 600 тисяч українських дронів для України в межах ініціативи "Лінія дронів" з постачанням уже в цьому році. У НАТО виділили Україні майже 43 мільйони доларів на супутниковий зв'язок для ЗСУ. Міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив, що прем'єр країни 26 червня оголосить про новий пакет допомоги для України, зокрема у сфері посилення ППО. Ввечері 24 червня президент США Дональд Трамп прибув на саміт НАТО у Нідерланди.
Зеленський прибув на саміт НАТО
Рютте розповів, які питання щодо України обговорять на саміті
– зазначив Рютте.
Трамп зустрівся з Ердоганом на саміті НАТО
На саміті НАТО обговорять військову допомогу Україні
Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО вранці 25 червня.
Цікаво, що український лідер одягнутий майже у класичний костюм.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що на саміті обговорять питання, як забезпечити, щоб впродовж наступних років Україна продовжувала розраховувати на підтримку країн НАТО, щоб продовжувала боротьбу.
А також щоб ми могли привести Україну до міцного та тривалого миру,
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся у вівторок, 24 червня, з президентом США Дональдом Трампом на саміті НАТО в Гаазі.
Ердоган привітав припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, "досягнуте завдяки зусиллям президента США".
Турецький лідер закликав до міцного миру, припинення кризи в Газі та діалогу щодо України.
Крім цього, Ердоган також наголосив на великому потенціалі співпраці його країни зі США у сфері енергетики, інвестицій та оборони. Також обидва політики наголосили на важливості зміцнення стримувального потенціалу НАТО.
Під час зустрічі із президентом Зеленським у Гаазі генсек НАТО Марко Рютте заявив, що у декларації за підсумками саміту буде йтися про допомогу Україні, зокрема у фінансовому плані.
Він також нагадав, що європейські та канадські союзники по Альянсу пообіцяли до 1 липня надати Україні понад 35 мільярдів євро на підтримку. Це більше, ніж минулого року, оскільки тоді за весь рік ця сума становила понад 50 мільярдів доларів.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн теж запевнила, що Україна може розраховувати на подальшу фінансову й політичну підтримку від ЄС. Вона підкреслила важливість інвестицій у надзвичайно сучасну та інноваційну оборонну промисловість України.
Яку допомогу пообіцяли надати країни-члени НАТО:
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що надасть Україні 641,9 мільйона доларів для закупівлі дронів та дронових технологій від українських та інших європейських виробників.
Нідерланди оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму близько 175 мільйонів євро. У пакет допомоги входять, зокрема, 100 радарів для виявлення безпілотників.
Постачання цих радарів має завершитися до кінця 2025 року. Також Нідерланди передадуть Україні 20 частково безпілотних модульних машин Ermine CASEVAC для евакуації поранених. Крім того, Амстердам виділить додаткові 80 мільйонів євро на безпілотники у рамках Коаліції дронів.
Нідерланди підписали контракти на виробництво 600 тисяч українських дронів для України в межах ініціативи "Лінія дронів" з постачанням уже в цьому році.
У НАТО виділили Україні майже 43 мільйони доларів на супутниковий зв'язок для ЗСУ.
Міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив, що прем'єр країни 26 червня оголосить про новий пакет допомоги для України, зокрема у сфері посилення ППО.
Ввечері 24 червня президент США Дональд Трамп прибув на саміт НАТО у Нідерланди.