В Гаазі стартував саміт НАТО: Зеленський вже прибув на зустріч, є рішення щодо України

У Гаазі 24 – 25 червня 2025 року проходить саміт НАТО, на який уже прибув президент України Володимир Зеленський. Серед ключових тем заходу – російсько-українська війна та подальша підтримка Києва.

Про головні заяви глав держав і урядів країн-членів НАТО та рішення щодо України – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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