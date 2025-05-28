Російська пропаганда поширює фейк про "масові самогубства у ЗСУ": що кажуть у ЦПД

Мережею шириться ролик про нібито "важку ситуацію" та "самогубства" серед українських бійців. Відео виявилось черговою російською пропагандою.

Відео нібито воїна ЗСУ про "вкрай важку ситуацію на Сумському напрямку" та "масові випадки самогубств серед побратимів" виявлено як фейк. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Фейкове відео про "вкрай важку ситуацію та самогубства"

Після експертизи відео Центр протидії дезінформації підтвердив, що ролик створений ворогом і є російською пропагандою. У кадрі немає жодних ознак, що дозволили б підтвердити належність осіб до ЗСУ.

Немає розпізнавальних атрибутів і на тілах людей, які нібито вчинили самогубство. Також по відео неможливо визначити місце зйомки,

– йдеться в повідомленні.

Пропагандисти систематично продукують постановочні ролики, часто застосовуючи технології штучного інтелекту. Як повідомляє центр, у тіктоці нещодавно поширювалося інше фейкове відео, на якому нібито український військовий скаржився на відсутність підкріплення та зброї і критикував командування. У ЦПД назвали метою таких вкидів деморалізацію населення та створення враження хаосу в українському війську.

ЦПД раніше повідомляв, що створення таких роликів здійснюють студії, пов’язані з міноборони та головним розвідувальним управлінням Росії.

Нещодавно західні ЗМІ поширювали інформацію про те, що БпЛА "Шахед" контролюються через Telegram-ботів. Центр протидії дезінформації частково спростував ці заяви.