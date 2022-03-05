Samsung зупиняє поставки телефонів та іншої своєї продукції у Росію

У технологічному гіганті Samsung Electronics заявили, що поставки продукції до Росії зупинені. Також компанія пожертвувала 6 мільйонів доларів на допомогу "регіону".

Відповідний реліз для ЗМІ випустив Samsung у суботу, 5 березня. Пояснення такого кроку просте: "Через поточні геополітичні події".

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Samsung теж не дуже хоче працювати з Росією

"Ми продовжуємо активно стежити за складною ситуацією, щоб визначити наші подальші кроки", – мовиться у повідомленні компанії Samsung, яка нарешті відреагувала на напад Росії на Україну.

Наразі ж поставки телефонів, чипів та іншої продукції до Росії "тимчасово зупинені".

Зауважимо, Samsung уникає вживати слово "війна", а також не говорить саме про Україну.

Наприклад, там запевнили, що пожертвують 6 мільйонів доларів "на регіон".

Це мільйон на споживчу електроніку, решта – на підтримку гуманітарних зусиль та допомогу біженцям.

: за даними Counterpoint, Samsung Electronics посідає 1 місце серед телефонів у Росії з часткою ринку у 30% станом на 4 квартал 2021 року.

Тим часом, нагадаємо, Apple, Nike, IKEA та інші гіганти ринків припинили продажі, дистанціювались або зупинили бізнес у Росії, бо ця країна потрапила під санкції за вторгнення в Україну.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!