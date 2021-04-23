Президентка і парламент Молдови звинувачують один одного у "спробі захоплення влади"

Парламент Молдови схвалив проєкт постанови про "узурпацію влади конституційним судом". Президентка Майя Санду скликала Раду нацбезпеки та оборони на засідання.

Парламент звинувачує Санду

Партія соціалістів Молдови і Pentru Moldova 23 квітня схвалили проєкт постанови парламенту про "узурпацію влади конституційним судом на користь політичних інтересів Санду". Додамо, що до складу першої входить проросійський експрезидент Ігор Додон.

Раніше За розпуск парламенту: Конституційний Суд Молдови підтримав Санду

У постанові мовиться про те, що рішення КС – це "атака на суверенність народу". Депутати кажуть, що суд буцімто захопили кілька служителів Феміди. Їх рішення про розпуск парламенту називають "диктаторським" і "тоталітарним", пише News Maker.

Чиновники наголосили, що не визнають документ і просять міжнародні органи оцінити його законність.

Реакція президентки

Керівник адміністрації президентки Молдови Андрей Спину заявив, що в країні існує ризик підриву конституційного ладу. Через це глава держави скликає РНБО на засіданні якого й розглянуть це питання.

Представник Євросоюзу у Молдові Петер Міхалко також відреагував на ситуацію в країні.

Сьогоднішні дії в парламенті проти конституційного суду, включно зі спробою змінити склад суду, – це чітка атака на конституцію Молдови та незалежність конституційного суду,

– заявив Міхалко.

Що відомо про ситуацію у Молдові