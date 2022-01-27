Санду попередила громадян Молдови про високий ризик війни
Джерело:TV8
Президентка Молдови Майя Санду звернулась до своїх громадян. Вона заявила про дуже високий ризик війни у регіоні, тому закликала людей бути готовими, але не панікувати.
Ризики високі, зважаючи на заяви, які робили на рівні інших країн. Проте Санду сподівається на дипломатичний шлях.
До речі Санду розповіла, чи слід Україні непокоїтись через війська Росії у Придністров'ї
Готуються до найгірших сценаріїв
Президентка зазначила, що не можна виключати найгірший варіант розвитку подій, тобто силові дії. Влада зобов'язана розглядати всі ризики з різною ймовірністю. Молдовські держустанови оцінюють ситуацію та прораховують, зокрема, дуже погані сценарії.
Ми намагаємось розробляти протоколи з нуля для всіх ситуацій. Ми дуже сподіваємось і бачимо, що на міжнародному рівні докладають зусиль, щоб не реалізувати дуже погані сценарії,
– сказала Санду.
Вона закликала громадян Молдови бути напоготові, але не панікувати.
Чи є загроза для України з Придністров'я
- Українська та американська розвідка попереджають про загрози повномасштабного вторгнення Росії. Припускають, що це може статись у лютому. Є інформація, що держава-агресор хоче вдатися до провокацій, щоб "створити причину для вторгнення".
- У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що до провокацій Росія може долучити псевдореспубліку на території Молдови – Придністров'я.
- Санду раніше переконувала, що ніяких змін на цій території поки не зафіксували. Мовиться про підготовку військових.
До речі – Захід змушує Путіна до діалогу: відродження нормандського формату. Нова сфера впливу Росії. WTF: