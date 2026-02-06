Українські полонені заслуговують її більше, – Санду про Нобелівську премію миру
- Президентка Молдови Мая Санду відмовилася від номінації на Нобелівську премію миру та заявила, що українські полонені заслуговують її більше.
- Ініціатором пропозиції номінувати Санду на премію став депутат парламенту Норвегії Арільд Гермстад, відзначивши досягнення Молдови за її президенства.
Президентка Молдови Мая Санду відмовилася від номінації на Нобелівську премію миру. Вона заявила, що справжні герої – це українські полонені та ті, хто жертвує собою заради миру в регіоні.
Відповідну заяву Санду зробила в ефірі каналу TV8.
Чому Санду відмовилася від номінації?
Мая Санду пояснила, що не прагне отримати Нобелівську премію миру. За її словами, зараз є багато гідних кандидатів, особливо ті, хто реально жертвує собою заради миру та безпеки.
Я, звісно, ціную це і вдячна за те, що люди стежать за нашою країною, що цінують нашу сміливість і стійкість, але на цю премію номіновано багато людей. Сьогодні я дивилася на українців, які повернулися додому з Росії, і це люди, які заслуговують на премію миру,
– сказала президентка Молдови.
Глава держави наголосила, що справжні герої – це ті, хто віддає життя або ризикує ним заради миру у своїх країнах, містах і селах. Санду також висловила надію, що мир у регіоні настане якнайшвидше.
Нагадаємо, ініціатором пропозиції номінувати Санду на Нобелівську премію миру виступив депутат парламенту Норвегії Арільд Гермстад.
Він зазначив, що попри тиск з боку Росії, за президенства Санду Молдова змогла провести вільні та демократичні вибори, зміцнити верховенство закону та зберегти демократичний курс країни.
Нещодавно відбувся обмін полоненими
5 лютого відбувся перший обмін полоненими між Росією та Україною у 2026 році. До України повернулись 150 військових та семеро цивільних.
В рамках обміну вдалося звільнити представників Військово-морських Сил, Сухопутних військ, ТРО, ДШВ, Повітряних сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, з полону також повернулися офіцери.
Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Сумському, Київському напрямках.