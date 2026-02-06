Українські полонені заслуговують її більше, – Санду про Нобелівську премію миру

Президентка Молдови Мая Санду відмовилася від номінації на Нобелівську премію миру. Вона заявила, що справжні герої – це українські полонені та ті, хто жертвує собою заради миру в регіоні.

Відповідну заяву Санду зробила в ефірі каналу TV8.

Чому Санду відмовилася від номінації?

Мая Санду пояснила, що не прагне отримати Нобелівську премію миру. За її словами, зараз є багато гідних кандидатів, особливо ті, хто реально жертвує собою заради миру та безпеки.

Я, звісно, ціную це і вдячна за те, що люди стежать за нашою країною, що цінують нашу сміливість і стійкість, але на цю премію номіновано багато людей. Сьогодні я дивилася на українців, які повернулися додому з Росії, і це люди, які заслуговують на премію миру,

– сказала президентка Молдови.

Глава держави наголосила, що справжні герої – це ті, хто віддає життя або ризикує ним заради миру у своїх країнах, містах і селах. Санду також висловила надію, що мир у регіоні настане якнайшвидше.

Нагадаємо, ініціатором пропозиції номінувати Санду на Нобелівську премію миру виступив депутат парламенту Норвегії Арільд Гермстад.

Він зазначив, що попри тиск з боку Росії, за президенства Санду Молдова змогла провести вільні та демократичні вибори, зміцнити верховенство закону та зберегти демократичний курс країни.

Нещодавно відбувся обмін полоненими