Санду запросила Байдена в Молдову на тлі планів Росії про переворот

Президентка Молдови Майя Санду запросила лідера США Джо Байдена відвідати її державу. І це на тлі новин про те, що Росія планує влаштувати там переворот.

Санду запросила Байдена під час саміту Бухарестської дев’ятки. Також президентка Молдови подякувала американському лідеру за важливу підтримку, яку надають США.

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Санду запросила Байдена в Молдову

Наші американські друзі з нами з перших років незалежності, і ми раді знати, що вони все ще з Молдовою, навіть у ці складні часи. Я запросила президента Байдена відвідати нашу країну,

– заявила Санду.

Як розповіла лідерка Молдови, вона обговорила з Байденом наслідки війни Росії проти України для її Республіки та зусилля, яких влада вживає задля збереження миру та громадського порядку.

"Я передала президенту Байдену, що молдовани хочуть залишатися частиною вільного світу, жити безпечно та втілювати свою мрію про вступ до Європейського союзу, а також подякувала йому за важливу підтримку, яку надають США для економічного розвитку та демократичних трансформацій нашої країни", – додала Санду.

Санду зустрілася з Байденом / фото з фейсбуку Майї Санду

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