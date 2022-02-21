Санду засудила визнання проросійських бойовиків на Донбасі

21 лютого 2022 , 22:58
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Джерело:

Сегодня

Росія офіційно визнала бойовиків на території окупованого Донбасу. Весь цивілізований світ висловлює засудження такого рішення.

Україні адресують тверду підтримку. Зокрема, про це заявила й сусідня Молдова.

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Що кажуть у Молдові

Країна й раніше висловлювала стурбованість щодо ситуації навколо ескалації Росією війни на Донбасі. 

Після сьогоднішнього цинічного рішення Путіна про визнання бойовиків, президентка Молдови Мая Санду висловила засудження.

Путін визнав бойовиків: коротко

  • Про таке рішення очільник Кремля заявив 21 лютого у цинічному зверненні. Перед тим збирав Радбез.
  • Ба більше, у Пентагоні кажуть, що в ніч на 22 лютого він накаже ввести війська на окупований Донбас.
  • Окрім визнання, Путін також підписав так звані "договори про дружбу та допомогу" проросійським бойовикам.
Автор: Оксана Княжик