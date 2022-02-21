Санду засудила визнання проросійських бойовиків на Донбасі

Росія офіційно визнала бойовиків на території окупованого Донбасу. Весь цивілізований світ висловлює засудження такого рішення.

Україні адресують тверду підтримку. Зокрема, про це заявила й сусідня Молдова.

До теми Друзі Росії: про визнання бойовиків заявили Венесуела, Куба та Нікарагуа

Що кажуть у Молдові

Країна й раніше висловлювала стурбованість щодо ситуації навколо ескалації Росією війни на Донбасі.

Після сьогоднішнього цинічного рішення Путіна про визнання бойовиків, президентка Молдови Мая Санду висловила засудження.

Путін визнав бойовиків: коротко