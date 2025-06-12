Відомий індійський мільярдер помер після того, як випадково проковтнув бджолу

Індійський бізнесмен Санджай Капур помер під час гри в поло у Віндзорі. Причиною смерті міг стати анафілактичний шок після того, як він проковтнув бджолу.

Капур знепритомнів прямо на полі під час гри у поло. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Індійський мільярдер помер від укусу бджоли

Близький друг принца Вільяма помер 12 червня під час півфінального матчу турніру Cartier Queen's Cup у Віндзорі, Велика Британія.

За попередніми даними, причиною смерті став серцевий напад, який міг бути викликаний укусом бджоли в рот. Це, ймовірно, спровокувало анафілактичний шок.

Всі члени клубу Guards Polo Club були шоковані раптовою смертю Капура.

Клуб висловлює найглибші співчуття його вдові Прії Сачдев, дітям, широкій родині Капур та товаришам по команді Aureus,

– йдеться в повідомленні.

Після трагедії знайомі бізнесмена теж висловили свої співчуття родині загиблого.

Цікаво те, що Капур був головою світового автозапчастинного гіганта Sona Comstar. За кілька годин до своєї смерті він опублікував допис про моторошну авіатрощу в Індії.

Ми глибоко засмучені раптовою смертю нашого голови правління, пана Санджая Капура. Він був далекоглядним лідером, чиє натхнення, розуміння та відданість сформували ідентичність і успіх нашої компанії,

– згодом написала компанія.

Нагадаємо, в Індії сталася авіакатастрофа поблизу аеропорту у місті Ахмедабад. Там пасажирський літак упав на їдальню студентського гуртожитку в районі Мегхані-Нагар. Кількість загиблих зросла до 274, включно зі студентами-медиками. Внаслідок катастрофи вижив лише один чоловік. Він перебуває в лікарні.