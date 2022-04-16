У Санкт-Петербургу похоронили заступника командира 8 армії Росії, якого ліквідували в Україні
16 квітня 2022 , 16:37Читать новость на русском
Російські окупанти продовжують ховати своїх "героїв", які пішли воювати в Україну. Наші герої ліквідовують як солдатів, так і їхнє найвище командування.
"Відрядження" в Україну стало останнім у житті для понад 20 тисяч росіян. Окупанти зазнали великих втрат не лише в особовому складі, а й у командуванні.
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Поховання ліквідованого генерал-майора
Нашим героям вдалося ліквідувати заступника командувача 8-ї армії Росії генерал-майора Володимира Фролова. Окупанти поховали свого "героя" у Санкт-Петербурзі.
Така доля – ще не найгірший варіант для росіян, які прийшли зі зброєю в Україну.
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