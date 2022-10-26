Карма в дії: у Санкт-Петербурзі на складі – потужна пожежа, вогонь активно поширюється

У російському Санкт-Петербурзі ввечері 25 жовтня спалахнула масштабна пожежа. Площа займання різко збільшилася з 1 тисячі квадратів до 12.

Російські ЗМІ пишуть, що у селищі Металобуд у Колпінському районі Санкт-Петербурга загорівся склад, загальною площею у 10 тисяч квадратних метрів.

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Пожежа швидко збільшується

Туди відправили пожежників. Однак площа займання швидко зросла – спочатку до 6 тисяч квадратів, а потім – до 12, тобто, ймовірно, вийшла за межі складу. У мережі оприлюднили фото й відео пожежі.

За повідомленням російських видань, пожежу гасять 160 осіб, залучили 45 одиниць техніки.

Пожежа у Санкт-Петербурзі: відео

Карма в дії

У мережі зауважили, що в росіян вже вкотре спрацювало правило бумеранга. Лише кілька годин тому окупанти атакували ракетою Дніпро, внаслідок чого зайнялась масштабна пожежа на заправці. Згодом її локалізували.

На жаль, загинули двоє людей: вагітна жінка згоріла в авто поруч та працівник автомийки. Ще троє людей зазнали поранення, їх госпіталізували.

Крім того, ракета пошкодила саму АЗС та прилеглі будівлі.

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