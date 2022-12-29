Свято наближається: у Петербурзі спалахнула масштабна пожежа у бізнес-центрі
У Росії все стабільно – щодня щось десь горить. Наприклад, у Санкт-Петербурзі загорівся бізнес-центр "Берег". Вогонь охопив складські приміщення.
Кадри з пожежі публікують російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. На місце прибули десятки пожежників.
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Горять склади у Петербурзі
Увечері 29 грудня у Калінінському районі Санкт-Петербурга загорівся бізнес-центр. Точніше складські приміщення. Співробітників евакуювали. За попередніми даними постраждалих немає.
Працівники бізнес-центру на вулиці мовчки спостерігали за пожежею, яка, вочевидь, їх взагалі не засмутила. Вочевидь, перспектива додаткових вихідних їх тільки тішить.
На місце прибули десятки пожежників, до гасіння залучили 6 одиниць техніки. Однак склади продовжують горіти.
Палаючий бізнес-центр у Санкт-Петербурзі: дивіться відео
Пожежі в Росії: останні новини
- Уночі 26 грудня на російському аеродромі Енгельс пролунали потужні вибухи. У Росії заявили про 3 загиблих. Ще 4 зазнали поранень. У ГУР Міноборони України кажуть, що загиблих більше, ніж заявлено офіційно. Крім того, пошкоджені транспортні засоби та літаки.
- Удень 26 грудня спалахнула пожежа у Новосибірську. Там загорівся склад. Площа займання склала понад 2 000 квадратних метрів.
- 28 грудня у російському Новочеркаську. Дотла згорів корпус військової частини. У цій частині базується 150-та мотострілецька дивізія збройних сил Росії. Нагадаємо, що у жовтні ми розповідали про цю дивізію. Вона складалася здебільшого з відмобілізованих військовослужбовців. А діяла на Херсонському напрямку.