Свято наближається: у Петербурзі спалахнула масштабна пожежа у бізнес-центрі

У Росії все стабільно – щодня щось десь горить. Наприклад, у Санкт-Петербурзі загорівся бізнес-центр "Берег". Вогонь охопив складські приміщення.

Кадри з пожежі публікують російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. На місце прибули десятки пожежників.

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Горять склади у Петербурзі

Увечері 29 грудня у Калінінському районі Санкт-Петербурга загорівся бізнес-центр. Точніше складські приміщення. Співробітників евакуювали. За попередніми даними постраждалих немає.

Працівники бізнес-центру на вулиці мовчки спостерігали за пожежею, яка, вочевидь, їх взагалі не засмутила. Вочевидь, перспектива додаткових вихідних їх тільки тішить.

На місце прибули десятки пожежників, до гасіння залучили 6 одиниць техніки. Однак склади продовжують горіти.

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