В Дубай не полетіли: в російському аеропорту "Пулково" спалахнула пожежа на борту літака

В аеропорту "Пулково" в російському Санкт-Петербурзі спалахнув пасажирський літак. Він мав виконувати рейс до Об'єднаних Арабський Еміратів, однак плани росіян перекреслив двигун літака.

Про пожежу повідомили російські ЗМІ, пише 24 Канал. Пожежу ліквідували, але рейс до Дубаю скасували.

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Ймовірно, спалахнув двигун

Пізно ввечері 30 червня в аеропорту "Пулково" спалахнув літак Boeing-777, а точніше, його хвостова частина. Ймовірно, загорівся один із двигунів літака.



Пожежа в "Пулково" / Фото росЗМІ

Пожежу ліквідували, а літак, який би мав виконати рейс до ОАЕ, відбуксирували на місце стоянки за допомогою рятувально-аварійного розрахунку.

Як в "Пулково" гасили пожежу: дивіться відео

Пресслужба аеропорту заявила, що постраждалих унаслідок пожежі немає. Однак, що робитимуть з тими, хто купив собі квитки в Дубай, а замість того потрапив на фаєр-шоу – не уточнюють. Тільки-от росіяни у коментарях діляться кумедними скриншотами – під дописами про пожежу на літаку з рейсом в ОАЕ, реклама в Telegram пропонує їм "переїзд в Дубай".



А Telegram гарно жартує / Фото з мережі

В аеропорту Кишинева була стрілянина

Удень 30 червня в столиці Молдови трапилася стрілянина. Прикордонники не пустили в країну з міркувань безпеки 43-річного громадянина Таджикистану. Спершу були повідомлення, що це найманець ПВК "Вагнера", однак інформація не підтвердилася.

Після цього чоловік відкрив вогонь. За даними ЗМІ, він відібрав пістолет в одного з прикордонників. Тоді почалася стрілянина, в ході якої чоловік вбив двох людей – 31-річного прикордонника та 40-річного працівника служби охорони аеропорту. Силовики затримали громадянина Таджикистану. Під час затримання зловмисник зазнав поранення. Також поранення зазнав пасажир.

Трагедію розслідують як теракт, а нападникові загрожує довічне ув'язнення.