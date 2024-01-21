Тривога у всій красі: під час вибухів в Усть-Лузі росіяни закривали небо над Петербургом

Ніч проти 21 січня для окупантів була тривожною. У різних областях лунали вибухи, а над Санкт-Петербургом навіть закривали небо

Про це свідчать повідомлення у російських телеграм-каналах. Хоча офіційно місцева влада не заявляла про закриття неба, однак рейси до Санкт-Петербурга затримувалися з "невідомих причин", передає 24 Канал.

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Рейси затримуються на кілька годин

Уночі 21 січня у селищі Усть-Луга Ленінградської області пролунали потужні вибухи. Через це, ймовірно, над Санкт-Петербургом закривали небо.

Так, в аеропорту "Пулково" затримувалися рейси. Місцеві жителі у мережі стверджували, що літаки затримувалися на кілька годин. До прикладу, борт з Белграда мав приземлитися в аеропорту "Пулково" о 01:55, однак він так і не прибув. Літак посадили у московському "Шереметьєво", а в Петербурзі повідомили, що рейс прибуде близько о 05:10.

Цікаво, що офіційно влада не повідомляла про закриття неба через атаку. В пресслужбі "Пулково" також не коментували затримку рейсу. Однак реальна ситуація свідчить зовсім про протилежне.

Вибухова ніч у Росії