Тривога у всій красі: під час вибухів в Усть-Лузі росіяни закривали небо над Петербургом
Ніч проти 21 січня для окупантів була тривожною. У різних областях лунали вибухи, а над Санкт-Петербургом навіть закривали небо
Про це свідчать повідомлення у російських телеграм-каналах. Хоча офіційно місцева влада не заявляла про закриття неба, однак рейси до Санкт-Петербурга затримувалися з "невідомих причин", передає 24 Канал.
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Рейси затримуються на кілька годин
Уночі 21 січня у селищі Усть-Луга Ленінградської області пролунали потужні вибухи. Через це, ймовірно, над Санкт-Петербургом закривали небо.
Так, в аеропорту "Пулково" затримувалися рейси. Місцеві жителі у мережі стверджували, що літаки затримувалися на кілька годин. До прикладу, борт з Белграда мав приземлитися в аеропорту "Пулково" о 01:55, однак він так і не прибув. Літак посадили у московському "Шереметьєво", а в Петербурзі повідомили, що рейс прибуде близько о 05:10.
Цікаво, що офіційно влада не повідомляла про закриття неба через атаку. В пресслужбі "Пулково" також не коментували затримку рейсу. Однак реальна ситуація свідчить зовсім про протилежне.
Вибухова ніч у Росії
- Ніч проти 21 січня видалася досить тривожною, місцеві жителі чули вибухи у різних регіонах Росії. Зокрема, на потужні вибухи бідкалися у Тульській області. Там росіяни нарахували щонайменше 6 потужних вибухів. За попередніми даними, міг бути приліт на територію "Щегловського валу" – підприємства військово-промислового комплексу Росії. Там збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1", а також – модернізують різноманітну бронетехніку.
- Вибухи пролунали й у Ленінградській області. Там спалахнув вугільний термінал в Усть-Лузі. Пожежа почалася в районі нафтового термінала Морського торговельного порту. Наразі наслідки пожежі та масштаби руйнувань невідомі.
- Про вибухи також повідомляли в Орловській та Смоленській області. За словами росіян, вибухи в усіх регіонах лунали буцімто через "атаку безпілотників".