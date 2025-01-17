Удар по найслабшій ланці: яких наслідків очікувати від санкції щодо нафтової галузі Росії

США запровадили проти Росії 10 січня черговий пакет санкцій. Цього разу вони були зосереджені на обмеження у нафтовій та енергетичній галузях. Наслідки цих санкцій Росія відчує найближчим часом.

Економіст Максим Блант розповів 24 Каналу, що найбільший удар цього санкційного пакета буде по російській компанії "Газпром". Водночас золоті часи цієї компанії вже пішли назавжди, через це "Газпром" змушений скорочувати майже у двічі свій штат працівників.

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Криза вже розпочалась

Блант зазначив, що міністерство фінансів США запровадило санкції проти російських підприємств "Газпром Нафта" та "Сургутнафтогаз".

Раніше російські нафтові компанії не були під санкціями – лише окремі газові проєкти. В цей пакет санкцій також увійшло підприємство, що спеціалізується на скрапленому газу "Газпром" і "Новатек".

Наслідки цих санкцій будуть серйозними насамперед для "Газпрому" – це найслабша ланка, і з 2023 року це глибоко збиткова компанія. По 2024 року ще немає офіційного звіту, але якщо судити по квартальному звітуванню, нічого не змінилось,

– пояснив він.

Також дірка в "Газпромі", яка виникла, частково компенсувалась "Газпром Нафтою" – нафтовим підрозділом компанії, прибуток якої покривав гігантські збитки газового напрямку.

Зараз "Газпром Нафта" безпосередньо сама потрапила під санкції. Щонайменше перебої в отриманні валютного виторгу будуть. Також 183 танкери, які США вважають тіньовим флотом, потрапили під санкції. Щонайменше третина з них вже зупинилась,

– наголосив економіст.

Тільки Китай, за його словами, має три танкери з 2 мільйонами барелів нафти на борту, які Пекін відмовляється приймати у своїх портах. Індія заявила, що не буде приймати танкери, які були зафрахтовані після 10 січня.

У російського нафтового сектору можуть принаймні тимчасово виникнути серйозні проблеми. А далі все це вплине на російську економіку, тому що збитки "Газпрому" доведеться покривати усім світом шляхом виплати інфляційного податку,

– підкреслив Максим Блант.

Він додав, що криза в Росії вже розпочалась: відбувається падіння реальних прибутків населення. Також реальні пенсії знизились на 5 – 7%.

Нагадаємо, що 10 січня США ввели наймасштабніші санкції проти Росії – насамперед по нафтовій галузі. Обмеження були запроваджені проти понад 400 фізичних осіб та організацій російського енергетичного сектору.

Зокрема проти компаній "Газпром нафта" та "Сургутнафтогаз". Також "Інгосстрах" і "Альфастрахування", які страхують танкери, що перевозять нафту.

Під санкції потрапили 14 членів ради директорів"Росатому", що причетні до незаконного контролю над ЗАЕС.