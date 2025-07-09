Говоритимуть про тиск на Росію: Сибіга анонсував зустріч Зеленського з високопосадовцями США

У середу, 9 липня, президент України Володимир Зеленський перебував із закордонним візитом в Італії. Там він зустрівся з осільником країни Серджо Маттареллою, Папою Римським Левом XIV і спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом.

У четвер у президента України заплановано ще кілька зустрічей. Про це пише 24 Канал з посиланням на слова міністра закордонних справ Андрія Сибігу в ефірі телемарафону.

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Зеленський продовжує закордонні зустрічі

Україна продовжує вести дипломатичні процеси та зустрічається з міжнародними партнерами. Серед основних тем роботи – ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії, які можуть серйозно вдарити по економіці країни.

Ця робота триває вже довго, деякі країни блокують це рішення, тому міжнародні партнери продовжують спільні зусилля в цьому напрямку. Також Україна прагне синхронізувати свої санкції з американськими та європейськими.

Завтра (10 липня – 24 Канал) у президента будуть додаткові, високого рівня, зустрічі з представниками американської сторони сфокусовані саме на санкційній політиці, посиленні й ухваленні санкційного пакета в короткій перспективі,

– розповів Андрій Сибіга.

Україні вже відомо, що у США готуються підтримати законопроєкт Ліндсі Грема, який передбачає низку серйозних санкцій. Документ вже підтримали близько 90 посадовців.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вже мав "змістовну" розмову з Кітом Келлогом.

Під час зустрічі вони обговорили постачання зброї, посилення ППО та інші важливі питання щодо захисту України.