Порція санкцій від США для Росії і Коломойського та Зеленський проти Медведчука: блоги тижня

22:00

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Зеленський атакує Медведчука, що буде з Коломойським, який розізлив США та чому Байден запровадив нову порцію санкцій проти Росії.