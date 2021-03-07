Порція санкцій від США для Росії і Коломойського та Зеленський проти Медведчука: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Зеленський атакує Медведчука, що буде з Коломойським, який розізлив США та чому Байден запровадив нову порцію санкцій проти Росії.
Джерело:24 канал
1. Санкції США проти Коломойського: чому Вашингтон пішов на цей крок
Удар по Коломойському на порядок посилює вплив США в Україні. Що ж буде далі?
Читайте ще більше матеріалів про санкції проти Коломойського. 2. Чому Зеленський пішов контратакою на кремлівську агентуру
Після провального в усіх відношеннях 2020 року у Володимира Зеленського наче відкрилося друге дихання і він відродив атмосферу бурхливого 2019 року.
Санкції проти Медведчука – все найцікавіше. 3. Майдан VS протести в Білорусі: чому Лукашенко переміг, а Янукович – ні
Білорусь стала ілюстрацією того, чим загрожував програш Майдану.
Рекомендуємо прочитати й інші блоги Павла Казаріна. 4. Ситуація на фронті може загостритись у будь-який момент: чого чекати від Росії
Росія офіційно заявила, що збільшить число обстрілів українських військ на Донбасі.
Війна на Донбасі – дізнавайтесь найсвіжіші новини з передової. 5. Плюють на елементарні правила: що чекає на Росію після санкцій США
Слідом за Європейським союзом Сполучені Штати ввели санкції проти високопоставлених російських чиновників і ряду наукових установ, які можуть бути причетні до отруєння опозиціонера Олексія Навального.
США не будуть ігнорувати агресію Росії – більше тут.
Удар по Коломойському на порядок посилює вплив США в Україні. Що ж буде далі?
Читайте ще більше матеріалів про санкції проти Коломойського. 2. Чому Зеленський пішов контратакою на кремлівську агентуру
Після провального в усіх відношеннях 2020 року у Володимира Зеленського наче відкрилося друге дихання і він відродив атмосферу бурхливого 2019 року.
Санкції проти Медведчука – все найцікавіше. 3. Майдан VS протести в Білорусі: чому Лукашенко переміг, а Янукович – ні
Білорусь стала ілюстрацією того, чим загрожував програш Майдану.
Рекомендуємо прочитати й інші блоги Павла Казаріна. 4. Ситуація на фронті може загостритись у будь-який момент: чого чекати від Росії
Росія офіційно заявила, що збільшить число обстрілів українських військ на Донбасі.
Війна на Донбасі – дізнавайтесь найсвіжіші новини з передової. 5. Плюють на елементарні правила: що чекає на Росію після санкцій США
Слідом за Європейським союзом Сполучені Штати ввели санкції проти високопоставлених російських чиновників і ряду наукових установ, які можуть бути причетні до отруєння опозиціонера Олексія Навального.
США не будуть ігнорувати агресію Росії – більше тут.