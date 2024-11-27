Імітація дій: що не так з британськими санкціями проти "тіньового флоту" Росії

Велика Британія запровадила санкційний пакет щодо ще трьох десятків суден "тіньового флоту" Росії. Але це декоративні дії замість глобальних рішень, що викликає саркастичну посмішку.

Для чого створили міф про "тіньовий флот" Росії

Це, звісно, добре, що почалися санкції Великої Британії та США щодо танкерів. Але річ у тому, що ці санкції передбачають заборону суднам, які перевозять російську нафту, заходити в їхні порти. Але вони туди і так не заходили і не збираються. Про це заявив Андрій Клименко, інформує 24 Канал.

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Також росіянам заборонили користуватися послугами британських страхових компаній. Але вони й зараз користуються послугами страхових компаній Росії, а ще Індії й Китаю, тобто тих країн, які не підтримують режим антиросійських санкцій.

Ще один момент – треба розуміти, що насправді ніякого "тіньового флоту", тобто невидимого для інших країн, не існує. Це придумали наші американські друзі, які побоювалися, що світові ціни на нафту підуть у гору, і у них зросте ціна на бензин та дизпаливо. Зручний і загадковий штамп з "тіньовим флотом" підхопили світові ЗМІ і він обріс неправдивими деталями.

Зокрема, що "тіньовий флот" ніхто не бачить, бо нібито ці судна відключають передавачі АIS. Це брехня. Вони справді проводять маніпуляції з передавачами АIS, але в будь-яких міжнародних протоках, зокрема Босфор, Суецький канал, а також Каттегат, Скагеррак, Великий і Малий Бельт, які з'єднують Балтійське море з Атлантичним океаном, в протоці Ла-Манш ніхто не пропустить жодне судно з вимкненим передавачем АIS. Тому всі їх чудово бачать.

Норми міжнародного права потребують змін

Тож для мене не важливі добрі жести від керівництва Великої Британії, як і від США. Адже бачу, як, наприклад, щомісяця 100 – 105 танкерів з Балтійського моря йдуть, як і йшли. Вони як возили російську нафту, так і возять. Росія як отримувала за неї гроші, так і отримує. Ніяке зменшення цього потоку через санкції щодо танкерів не спостерігається.

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Треба розуміти, що сьогодні продаж нафти є для Росії основним джерелом фінансування війни. Це найбільша частка іноземної валюти, яку Росія отримує від Індії, Китаю, Сінгапуру, Малайзії та африканських країн. За цю валюту Росія купує все, що їй потрібно – від мікросхем до оптичних приладів. Це такий собі Perpetuum mobile (вічний двигун – 24 Канал) фінансування війни. Саме його треба зупинити, бо інакше війна не зупиниться ніколи.

Для того, щоб обмеження були не імітацією, а дієвим механізмом проти Росії, перед нашими друзями, союзниками й партнерами треба ставити питання щодо радикального оновлення світової санкційної політики.

Тут необхідно виходити з того, що міжнародне морське право, вільна торгівля, свобода транзиту – це все поняття з мирного часу. На період війни в Європі, яку Росія веде проти України, необхідно частково зупинити окремі норми морського права і міжнародного права в цілому. Зараз необхідний жорстокий реалізм.

Як зупинити експорт російської нафти

Що потрібно зробити, щоб зупинити морську нафту? Заборонити Росії користування протоками.

Це питання неодноразово ставилось, зокрема й місяць тому, коли президент України зустрічався в Рейк'явіку з керівництвом уряду Данії. У резолюції того саміту зазначалося, що треба не дозволити "тіньовому флоту" Росії возити нафту, бо за кошти, виручені з її продажу, Росія фінансує війну в Україні. І це правда. А що далі? Заява, що будуть діяти з дотриманням норм міжнародного морського права? Але це не працює.

Який вигляд має, наприклад, потік російської морської сирої нафти?

Приблизно 60% йде з російських портів на Балтійському морі, а це приблизно 10 – 12 мільйонів тонн на місяць;

20% такої нафти йде з портів Чорного моря;

ще 20% – з портів Далекого Сходу і Півночі.

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Виходячи з цієї статистики, саме в Балтійському морі треба вживати заходів для припинення цього потоку. Є надія, що з цим можна щось зробити, оскільки це море, крім Росії, контролюється країнами ЄС або НАТО, які є нашими друзями, а протока Ла-Манш контролюється Великою Британією і Францією.

Ну, боїтеся ви одразу перекрити все? Так є близько 30% танкерів, які внесені до "чорних списків" міжнародних меморандумів портового контролю. Скажіть, що ви забороняєте тим танкерам користуватися протокою задля запобігання аварій. Тоді вони вимушені будуть оминати Велику Британію, що займе чимало додаткових днів, а транзит для Росії буде дорожчим.

Треба більше креативу і все вийде. Я впевнений, що так і буде. Але питання – коли.

А поки танкери з кривавою нафтою йдуть і заробляють криваві долари, рупії і юані.