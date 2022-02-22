Санкції будуть збільшуватися у випадку ескалації, – Блінкен про перший пакет обмежень

США запровадили санкції проти Росії через визнання псевдореспублік на Донбасі. Однак держсекретар Ентоні Блінкен наголосив, що у випадку ескалації кільність обмежень зросте.

За словами Ентоні Блінкена, санкції є потужною відповіддю на дії Кремля. Про це держсекретар США заявив під час брифінгу після зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою, повідомляє 24 канал.

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Санкцій може бути більше

Ентоні Блінкен заявив, що санкції, які США ввели проти двох російських банків, заблокували активи Кремля розміров 80 мільярдів доларів. однак, якщо Кремль продовжить агресію, то санкцій буде більше.

Сьогодні у другій половині дня президент (Джо Байден – 24 канал) оголосив про нові санкції, які координовані з нашими союзниками і партнерами. які будуть збільшуватися у випадку нової ескалації,

– заявив Блінкен.

Також голова Держдепу наголосив, що якщо Росія посилить агресію, то США разом з Німеччиною зроблять усе для того, щоб "Північний потік-2" не запрацював.

Блінкен про санкції проти Росії: дивіться відео

Санкції США проти Росії: головне

Після визнання Росією Бойовиків Джо Байден пообіцяв рішучу відповідь у вигляді санкцій. Таким чином з 22 лютого під санкції потрапила російська еліта та члени їхніх родин. Адже вони беруть участь у корупцій політиці, тому, за словами Байдена, мусять постраждати.

Також Росії заборонили здійснювати запозичування на міжнародних ринках та торгувати новими держоблігаціями.