Санкції у дії: Латвія заборонила мовлення ще 18 російських телеканалів

Національна рада електронних медіа (NEPLP) ухвалила рішення заборонити розповсюдження в Латвії 18 російських телевізійних каналів та програм. Деякі з цих медіа прямо чи опосередковано належать "Газпромбанку".

У NEPLP уточнили, що заборонені канали належать російському "Газпромбанку", його медіахолдингу Gazprom Media Holdings або його дочірньому підприємству Red Media. "Газпромбанк" перебуває під санкціями.

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Які канали заборонили в Латвії:

THT-Comedy,

THT4 International,

TNT,

TNT Music,

FRIDAY International,

KHL TV

KHL HDTV,

"Кинопремьера"

"Киносвидание",

"Мужское кино",

"Ля-минор ТВ",

"Авто Плюс",

"Ностальгия",

"ЖИВИ!",

«Кто есть кто",

"Малиш-ТВ",

"Русская ночь",

Zee TV.

У NEPLP зазначили, що продовжують виконувати рішення щодо міжнародних санкцій у зв'язку з жорстокою війною Росії в Україні. Рішення заборонити ці канали у Латвії вважають логічним кроком для захисту інформаційного простору.

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