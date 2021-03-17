Санкції і допомога: Тихановська виступить у Конгресі США

У середу, 17 березня, Світлана Тихановська виступить у Конгресі США. Політикиня обговорюватиме санкції проти режиму Олександра Лукашенка, який застосував насилля до мирних протестувальників.
Джерело:Телеграм Світлани Тихановської
Лідерка білоруської опозиції Тихановська також планує нагадати світові про політичних бранців та обговорити варіанти допомоги репресованим.
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У Комітеті з міжнародних відносин Палати представників Конгресу США відбудеться слухання з питання демократичного руху в Білорусі і лідерства жінок,
– мовиться у повідомленні.
Виступ Тихановської вже назвали історичною подією для білорусів.
Про що говоритиме Тихановська
- Масові репресії у Білорусі;
- історії сміливих білорусок, які стали жертвами режиму;
- посилення санкцій проти "гаманців" Лукашенка;
- допомогу громадянам та медіа.