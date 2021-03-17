Санкції і допомога: Тихановська виступить у Конгресі США

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У середу, 17 березня, Світлана Тихановська виступить у Конгресі США. Політикиня обговорюватиме санкції проти режиму Олександра Лукашенка, який застосував насилля до мирних протестувальників.

Джерело:

Телеграм Світлани Тихановської

Лідерка білоруської опозиції Тихановська також планує нагадати світові про політичних бранців та обговорити варіанти допомоги репресованим.

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У Комітеті з міжнародних відносин Палати представників Конгресу США відбудеться слухання з питання демократичного руху в Білорусі і лідерства жінок,
– мовиться у повідомленні.

Виступ Тихановської вже назвали історичною подією для білорусів.

Про що говоритиме Тихановська

  • Масові репресії у Білорусі;
  • історії сміливих білорусок, які стали жертвами режиму;
  • посилення санкцій проти "гаманців" Лукашенка;
  • допомогу громадянам та медіа.
Зверніть увагу! Білорусь вимагала від Литви екстрадицію Тихановської. Таке рішення аргументували тим, що політикиня та її соратники нібито планують захопити адмінбудівлі у Гомелі. Однак у Білорусі заявили, що " швидше пекло замерзне", аніж видадуть опозиціонерку.