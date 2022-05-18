Санкції мали вплив на Росію, але вони не змогли зупинити криваві плани Путіна, – Квін

Зараз весь світ тисне на Росію санкціями, США – особливо. Однак кремлівському диктатору Володимиру Путіну поки однаково.

Він і далі вбиває економіку Росії і думає, що скоро країни самі почнуть скасовувати обмеження через невигоду. Про це розповіла тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін у межах проєкту "Інтерв'ю24" перед завершенням її місії в Україні.

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Разом з тим, вона наголосила, що санкції працюють, і їхній вплив не є одномоментним. Потрібен час для того, щоб влада Росії їх відчула.

За яких умов країни можуть послабити санкції проти Росії

По перше, ми вважаємо, що санкції таки мали вплив на Росію. Щоправда, вони не змогли зупинити криваві плани Путіна, але ми переконані, що вони таки впливають,

– зазначила Квін.

Однак щодо того, щоб узагалі зняти санкції – про це навіть не мовиться, хіба що накладення нових обмежень. Вона додала, що лише від поведінки Путіна залежить, чи знімуть з нього санкції.

"І цього не буде, якщо російські війська продовжать залишатися в Україні. Цього не буде, якщо агресія продовжиться", – запевнила Квін.

Зрештою, вона впевнена, що санкції змусять Путіна прийняти рішення забрати свої війська з України і припинити агресію – з огляду на той вплив, який обмеження уже чинять на економіку Росії.

Санкції проти Росії: останні новини

Поки що країни-члени Європейського Союзу не змогли узгодити шостий пакет санкції проти країни-агресорки, який, зокрема, включає нафтове ембарго. Дискусії ще тривають.

Однак Угорщина вирішила блокувати процес й "подоїти" ЄС за рішення не блокувати ембарго на російську нафту. Орбан вимагає від Європи від 15 мільярдів євро, адже угорська економіка від цього рішення "сильно постраждає".

ЄС пропонував Угорщині відстрочку ембарго на кілька років, але ті вирішили підігравати Путіну до кінця.

Також нещодавно уряд Канади заборонив в'їзд тисячам громадянам Росії, які раніше потрапили під санкції країни. У список потрапив і президент держави-агресорки Володимир Путін.

Росії не варто сподіватися на те, що найближчим часом будуть зняті бодай якісь санкції. Як повідомила Крістіна Квін, США та інші країни активно працюють лише в одному напрямку – посиленню тиску на агресора.

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