Які "санкції" щодо Росії проводять спецслужби Малюка й Буданова: оперативне зведення від Світана

Вночі 6 липня безпілотники атакували три райони Краснодарського краю Росії. Зокрема, відомо, що спалахнули резервуари зберігання палива на нафтобазах. При цьому в Росії, як завжди, кажуть, що все збили.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив атаку БпЛА.

Важливо На Торецьк навала найбільша, – боєць ЗСУ пояснив мету росіян

Удари по НПЗ

За словами Світана, гарно горіло. Саме тому, якщо вони таким методом збивають, то хай так роблять ледь не кожної ночі, аби тільки більше горіло.

Неважливо чи це нафтобази, чи нафтопереробні заводи, чи станції перекачування або ж завантаження нафти на судна, які перевозять, – головне, щоб вони горіли.

Чому? Це головна галузь, яка дає російській армії фінансування зовні. Наприклад, той же новоросійський термінал дає 60% валютного прибутку при відвантаженні російської нафти. Саме тому треба знищувати,

– пояснив Роман Світан.

Він додав, що мають випалюватись всі ємності, які хоч якось можуть брати участь при перекачуванні й, звісно, нафтопереробні заводи.

"З одного боку, можна сказати, що це вже рутинна робота. Хоча вона не менш героїчна. Це такі "санкції" спецслужб Малюка та Буданова", – додав військовий експерт.

Куди ще треба бити

Роман Світан пояснив, що саме з Новошахтинську поставляють велику кількість того ж дизелю та авіаційного керосину в російську армію, яка зараз перебуває на окупованій частині України.

Він додав, що ті ж ємності використовують для зберігання, перекачування та логістики палива. Саме тому це теж основна з наших задач.

Нагадаємо, що Сили оборони України вже завдавали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області. Тоді російські втрати сягнули 540 мільйонів доларів.