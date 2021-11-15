Санкції можуть запровадити проти авіакомпаній та турагентств Білорусі, – Боррель

Нові санкції проти Білорусі планують запровадити вже у понеділок, 15 листопада. У ЄС запевнили, що обмеження стосуватимуться структур, причетних до переправлення мігрантів.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що у санкційному списку можуть опинитися керівники авіакомпаній та туристичних агенцій. Також обмеження стосуватимуться близько 30 білоруських чиновників.

Зауважте Дії режиму Лукашенка відволікають від дій Росії на кордоні з Україною, – Держдеп США

Ми дамо "зелене світло" розширенню правової бази для наших санкцій проти Білорусі, щоб штрафні заходи могли бути застосовані до будь-кого, хто бере участь у перевезенні мігрантів до цієї країни,

– наголосив Боррель.

"Людей не можна використовувати як зброю"