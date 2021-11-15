Санкції можуть запровадити проти авіакомпаній та турагентств Білорусі, – Боррель
15 листопада 2021 , 07:42Читать новость на русском
Джерело:DW
Нові санкції проти Білорусі планують запровадити вже у понеділок, 15 листопада. У ЄС запевнили, що обмеження стосуватимуться структур, причетних до переправлення мігрантів.
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що у санкційному списку можуть опинитися керівники авіакомпаній та туристичних агенцій. Також обмеження стосуватимуться близько 30 білоруських чиновників.
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Ми дамо "зелене світло" розширенню правової бази для наших санкцій проти Білорусі, щоб штрафні заходи могли бути застосовані до будь-кого, хто бере участь у перевезенні мігрантів до цієї країни,
– наголосив Боррель.
"Людей не можна використовувати як зброю"
- Боррель у неділю, 14 листопада, розмовляв з главою МЗС Білорусі.
- Згодом верховний представник ЄС заявив, що ситуація, яка сформувалася на кордоні, є неприпустимою.
- Боррель наголосив: "людей не можна використовувати як зброю". Також політик зауважив, що "життя людей повинні бути захищені, а організаціям – дозволений доступ".
- Тим часом глава МЗС Білорусі заявив, що у розмові з Боррелем наголосив на начебто "безперспективності санкцій і контрпродуктивність санкційних підходів для розвитку відносин по лінії Білорусь – ЄС".