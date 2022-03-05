Санкції мусять рішуче вдарити по воєнній машині Путіна, – Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що санкції повинні болюче вдарити по воєнній машині очільника країни-агресорки Путіна. Оскільки НАТО не перебуває в стані війни з Росією, Альянс повинен зробити усе можливе, для підтримки України у цій боротьбі.

Польський прем'єр переконаний, що зараз Україна відстоює не лише власну свободу, а й бореться за всі країни НАТО. Тому Альянс повинен її підтримати. Зокрема посиленням санкцій проти Росії.

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Про посилення санкцій Моравецький говорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який зараз перебуває з візитом у Польщі.

НАТО не є у стані війни із Росією, але хочемо допомогти закінчити цю війну і втримати суверенність України. Ми зійшлись на тому, що українці на своїх барикадах у своїх містах борються не лише за суверенну Україну, не лише за безпеку своєї країни, але й за безпеку цілого Північноатлантичного альянсу,

– наголосив Моравецький.

Польський прем'єр підкреслив, що від SWIFT потрібно відключити усі банки, а замороження активів – розширити. Такі обмеження повинні вдарити по воєнній машині Путіна.

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