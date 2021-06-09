Санкції не знімали, – Гончар пояснив заяви Росії та США щодо "Північного потоку-2"

Сполучені Штати можуть переглянути питання щодо "Північного потоку-2". Проте на тлі заяв Кремля в Україні могли сприйняти тимчасове виведення трубопроводу з-під санкціного режиму як незмінний факт.

Насправді ситуація навколо не введення режиму санкцій щодо компанії оператора "Північного потоку-2" може бути іншою. Про це розповів експерт з енергетики та президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

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У Росії відчувають, яка "крихка" ситуація щодо газогону

"Ніякі санкції не знімалися з тих компаній, проти яких вони були введені. Що стосується компанії-оператора, то просто до неї не застосували ці санкції, очевидно, з міркувань різного характеру – і в контексті зустрічі Байден – Путін, що має відбутись 16 червня", – зазначив експерт.

Михайло Гончар пояснив, що у Росії відповідні дії розцінили зовсім по-іншому – як "ворог здригнувся" – і почали форсувати події. В цьому контексті експерт з енергетики звернув увагу на заяву Володимира Путіна про те, що перша нитка трубопроводу вже укладена, що поставила під сумнів Європейська комісія.

Проте якраз ця заява Путіна і характерна тим, що вони відчувають, яка крихка поточна ситуація, і що кон'юнктура може різко змінитися, власне кажучи, заява Блінкена про це і свідчить,

– сказав Гончар.

Ймовірні причини щодо заяви з боку США

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив , що рішення щодо скасування санкцій проти "Північного потоку-2" можуть переглянути. Під обмеження можуть потрапити компанія-оператор Nord Stream 2 AG та її очільник Маттіас Варніг.

Окрім того, за словами президента Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", після невведення санкційного режиму щодо компанії-оператора у США піднялась хвиля доволі різкої критики щодо поведінки адміністрації Байдена. Михайло Гончар сказав, що критика надходила з боку Конгресу, який і був джерелом санкцій.

"Адміністрація Байдена змушена враховувати всі і зовнішньополітичні резони, і внутрішньополітичні. Так що попереду ще відчайдушна боротьба", – зазначив експерт.

На його думку, навіть у тому випадку, якщо підтвердиться, що перша нитка газопроводу таки добудована, це не означає, що успіх буде на стороні Кремля.

Михайло Гончар про заяви навколо "Північного потоку-2": дивіться відео

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