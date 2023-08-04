Чи порушила авіакомпанія санкції: як і чому турецький літак пролетів над Білоруссю
Джерело:lrytas.lt
Після початку повномасштабної війни більшість авіакомпаній заборонили польоти над Росією та Білоруссю. Втім, днями літак турецької авіакомпанії зайшов у повітряний простір однієї з цих країн.
Турецький літак Boeing 737-8F2 (TV-JHN), який летів з Вільнюса до Стамбула, зафіксували у небі над підсанкційною Білоруссю. Влада Литви заперечує порушення заборони на польоти.
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Авіаперевізник не входить до Європейського Союзу
Представник держкомпанії "Oro navigacija" наполягає, що санкції не були порушені. Польоти над Білоруссю не заборонені для авіаперевізників, які не входять до Європейського Союзу.
Їм лише рекомендовано уникати польотів над країною.
Там зазначили, що у цьому конкретному випадку вхід літака у білоруський повітряний простір було узгоджено з центрами управління повітряним рухом Польщі та Білорусі.
Траєкторія літака була змінена, щоб уникнути небезпечних грозових хмар, які становлять загрозу безпеці польотів,
– сказав Неріюс Малецка, керівник регіонального центру управління польотами.
Літак вилетів з аеропорту Вільнюса близько 11:40 і приземлився в Стамбулі о 14:18.
Новий пакет санкцій проти Білорусі: останні новини
- Санкції включатимуть обмеження експорту товарів подвійного призначення, тобто тих, які можна використовувати для військових потреб. До них належать дрони, комп'ютери та авіаційні запчастини.
- Чотири дипломати ЄС на умовах анонімності розповіли, що санкції стосуватимуться 38 фізичних і трьох юридичних осіб.
- На початку серпня будуть підписані документи між Литвою, Естонією та Латвією щодо синхронізації з Європейською енергомережею до лютого 2025 року. Якщо рішення буде прийняте, місцеві оператори будуть повинні оголосити про припинення співпраці з Білоруссю та синхронізуватися з Європою до серпня 2024 року.