Чи порушила авіакомпанія санкції: як і чому турецький літак пролетів над Білоруссю

Після початку повномасштабної війни більшість авіакомпаній заборонили польоти над Росією та Білоруссю. Втім, днями літак турецької авіакомпанії зайшов у повітряний простір однієї з цих країн.

Турецький літак Boeing 737-8F2 (TV-JHN), який летів з Вільнюса до Стамбула, зафіксували у небі над підсанкційною Білоруссю. Влада Литви заперечує порушення заборони на польоти.

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Авіаперевізник не входить до Європейського Союзу

Представник держкомпанії "Oro navigacija" наполягає, що санкції не були порушені. Польоти над Білоруссю не заборонені для авіаперевізників, які не входять до Європейського Союзу.

Їм лише рекомендовано уникати польотів над країною.

Там зазначили, що у цьому конкретному випадку вхід літака у білоруський повітряний простір було узгоджено з центрами управління повітряним рухом Польщі та Білорусі.

Траєкторія літака була змінена, щоб уникнути небезпечних грозових хмар, які становлять загрозу безпеці польотів,

– сказав Неріюс Малецка, керівник регіонального центру управління польотами.

Літак вилетів з аеропорту Вільнюса близько 11:40 і приземлився в Стамбулі о 14:18.

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