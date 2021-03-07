Санкції проти Коломойського – сигнал Україні, – американські ЗМІ

В американських ЗМІ активно обговорюють санкції, які США застосували проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Зокрема, стверджують про вплив олігарха на президента Володимира Зеленського.

У Штатах перевіряють можливе розкрадання мільярдів доларів в українському банку та відмивання грошей в США та в інших країнах. Про це повідомляє The Washington Post.

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Що пишуть американські ЗМІ У публікації розкритикували реакцію Офісу Президента на санкції проти Коломойського. Все тому, що в офіційній заяві навіть не згадали прізвище олігарха. Санкції проти Коломойського – сигнал Україні про корупцію. Зазначили, що Коломойський й надалі є одним з найвпливовіших олігархів України. Про це пише Bloomberg. Financial Times стверджує, що президенту Володимиру Зеленському важко протистояти Коломойському. Кажуть, все через колишнє ділове партнерство. Адміністрація Байдена розглядає боротьбу з корупцією в Україні як кращий захист від російського впливу. Про це заявило The New York Times. Видання акцентувало на новому "агресивному" підході Байдена до боротьби з українською корупцією. Переконують, що Коломойський контролює фракцію "Слуга народу". Також нагадали, що канал Коломойського підтримував Зеленського на президентських виборах 2019 року. Daily Beast назвало Коломойського найпотужнішою фігурою в Україні поза владою. Заявили, що Коломойський може "зруйнувати демократичні процеси і інститути".

Санкції проти Коломойського: що відомо

США застосували санкції проти Коломойського та його сім'ї, заборонивши їм в'їзд до Штатів.

Підставою для цього стала діяльність олігарха на посаді глави Дніпропетровської області у 2014 – 2015 роках. Зокрема, спроби підірвати демократію та причетність до корупції.

Після цього у Зеленського наголосили, що потрібно долати систему, у якій домінують олігархи.



Санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу