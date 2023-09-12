Тільки без телефона і на велосипеді: перебування росіян в Європі стає дедалі нестерпнішим

У росіян за кордоном виникає дедалі більше проблем з проживанням та пересування. Це навіть спонукало рупора Кремля Дмітрія Пєскова поскаржитись на "шалений вірус русофобії", який вразив практично всі європейські столиці.

Нещодавно росіянам заборонили в'їжджати в Євросоюз на своїх автомобілях, перевозити планшети, валізи, шкіряні вироби, дорогоцінне каміння та багато іншого. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, додавши, що вже були випадки, коли автомобілі росіян арештовували за кордоном.

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Ніякої русофобії немає

Попри те, що росіяни постійно скаржаться на нібито "вірус русофобії", але насправді всі ці обмеження передбачені новим санкційним пакетом.

Росіяни можуть в'їжджати на велосипеді й без телефона, але і це тепер під великим питанням,

– сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен.

Він також розповів про ідею ставити росіянам контрольні запитання перед в'їздом у західні країни й фіксувати відповіді на відео. Наприклад, чий Крим, яким є ставлення до війни, чи вважають вони Владіміра Путіна терористом. Якщо людина збрехала, тоді мали б оприлюднюватися відеозаписи.

"Мені ця ідея дуже подобалась, але її відклали через розмови про права людини. Хоча тут ми говоримо про росіян, які підтримують війну, а я не знаю як до них можна застосувати права людини", – сказав Борис Тизенгаузен.

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Прихильників Путіна депортують з країн ЄС

Сьогодні дедалі частіше помітні випадки депортації прихильників Путіна і війни, яку він розв'язав. Таких людей знаходять навіть у соцмережах і відправляють назад додому.

Пригадайте, як багато було різних автопробігів на російських машинах з ворожою символікою і гаслами. Зараз їх не проводять, тому що кількох лідерів цих рухів уже депортували. Тому все йде за планом, але звісно не за путінським,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

Санкції проти Росії