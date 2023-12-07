Зеленський ухвалив нові санкції проти Росії: до списку потрапили посіпаки Кадирова

Глава держави вкотре запровадив санкції проти фізичних і юридичних осіб із Росії або ж пов'язаних із країною-агресоркою. Цього разу до переліку потрапили також спільники Рамзана Кадирова.

На сайті Президента України 7 грудня опублікували указ №813/2023. Він засвідчує рішення, ухвалене РНБО, щодо 181 компанії та 185 людей, здебільшого мовиться про росіян. Усі вони загрожують безпеці нашої держави.

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У списку – спільники Кадирова

Почнімо з того, що запровадження обмежень ініціювала Служба безпеки України. Передовсім санкції передбачають, що активи осіб і компаній, котрі потрапили до списку, будуть заблоковані. Крім того, їм заборонено виводити капітал з території нашої держави, вести торгові операції, використовувати ліцензії та інше.

Зауважимо, що серед інших у санкційному списку так званий "секретар Радбезу Чеченської республіки" Апті Алаудінов. Цікаво, що йому раніше оголосила про підозру СБУ. Спільник Кадирова у березні – квітні 2022 року перебував у зоні бойових дій, зокрема, у Рубіжному, Кремінній, а також Сєвєродонецьку. Відомо, що він керував підрозділом російського війська "Ахмат".

Результатом його командування стали повна руйнація інфраструктури, тисячі загиблих та постраждалих мирних жителів, позбавлення даху над головою десятків тисяч людей,

– зазначали в СБУ.

Також до санкційного списку потрапив Рамзан Ціцулаєв.

У листопаді під санкції потрапили ще майже 150 осіб

Наприкінці листопада Володимир Зеленський до санкційного списку вніс ще 147 громадян різних держав, котрі або родом з Росії, або мають з нею зв'язок. Вони загрожують національній безпеці України.

Так, у першому списку – 60 фізичних осіб. Мовиться як про росіян, так і про громадян України, Кіпру, Білорусі, Німеччини, Узбекистану, Австрії, Великої Британії. Зокрема, йдеться про: