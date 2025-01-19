У МЗС назвали два фактори, які посадять Путіна говорити про справедливий мир

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що для досягнення справедливого миру з Росією потрібно застосувати економічний та військовий тиск. За його словами, це включає жорсткі санкції, використання заморожених російських активів на користь України та надання необхідної військової допомоги ЗСУ.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на МЗС України. За словами Сибіги, успіх такого плану можливий лише за умови одночасного застосування обох механізмів.

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Як змусити Росію зупинити війну

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга впевнений, що для того, аби Росія припинила свою агресію і погодилась на справедливий мир, необхідно безкомпромісно підвищити ціну війни для Москви через економічний та військовий тиск.

Він наголосив на важливості жорстких санкцій, повного використання заморожених російських активів на підтримку України, а також надання своєчасної і конкретної військової допомоги, яка дозволить українським воїнам досягати перемог на полі бою.

Сибіга підкреслив, що лише рішучі дії міжнародних партнерів здатні змусити Кремль припинити агресію.

До слова, Андрій Сибіга також наголосив, що станом на зараз є дуже важливим, аби міжнародні партнери підвищували ціну агресії для Росії та "зробили ці прояви певних проблем в російській економіці трендами".