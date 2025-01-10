"Розмінна монета у переговорах": у Байдена різко відреагували на чутки щодо санкцій проти Росії

У Білому домі відкинули, що сенсаційні санкції проти нафтової промисловості країни-агресорки мають стосунок до майбутніх переговорів України та Росії. Там наголосили, що жодна зі сторін не готова до діалогу.

США запровадили масштабні санкції, заборонивши своїм компаніям надавати нафтосервісні послуги в Росії. Обмеження торкнулися понад 400 фізичних осіб та організацій, зокрема великих нафтових компаній страхових фірм та "Росатому", передає 24 Канал із посиланням на "Укрінформ".

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Чи є зв'язок між санкціями і переговорами

Радник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі наголосив, що нові санкції не введені задля того, аби потім їх використовувати як розмінну монету на переговорах щодо завершення війни в Україні.

Він наголосив, що наразі немає жодних ознак того, що будь-яка зі сторін готова до перемовин.

Кірбі пояснив, що раніше подібні санкції не вводилися, аби утримати підвищення цін на енергоносії в Сполучених Штатах. Але нинішні прогнози щодо зовнішнього та внутрішнього ринків енергетичного сектору дозволяють це робити.

Нагадаємо, що слідом за США Велика Британія запровадила санкції проти російських компаній "Газпром нафта" та "Сургутнафтогаз".