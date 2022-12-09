Є три чинники, – аналітик пояснив, чому Захід не доб'є Росію санкціями

Росія опинилася під санкціями через путінську агресію в Україні. Однак Захід не наважується запровадити надто жорсткі обмеження, які могли б знищити російську економіку.

Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, санкції – справді дієвий інструмент тиску на Москву.

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Росія грає на своєму становищі

Однак зараз Росія опинилася у "серединному положенні" і грає на цьому.

З одного боку, західні країни вже не можуть зняти з Москви санкції.

З іншого, вони не можуть ввести остаточні обмеження, які б дотиснули російську економіку.

Кремль у певному сенсі опинився у підвішеному стані.

Росія застигла у цій стагнації зразка 1980-х років. Економіка не може загинути остаточно, тому що вона сама себе підтримує. Але й розвиватися вона теж не може, тому що з росіянами ніхто не працює,

– сказав Краєв.

Як зазначив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", існує 3 фактори, які утримують Захід від впровадження нищівних санкцій проти Росії.

Олександр Краєв пояснив, чому на Росію не накладають остаточні санкції: дивіться відео

Чого бояться на Заході

Перший аспект – це ядерна зброя. Кремль багато разів попереджав Захід, що будь-які санкції, які можуть знищити російську економіку, викличуть, за словами самих росіян, "неконтрольовану" реакцію російської сторони – тобто ядерний удар.

Вже стає зрозуміло, що Владімір Путін, найімовірніше, не застосує ядерну зброю. Але тут, як у математиці: такий шанс наближається до 0, але ніколи не дорівнює 0,

– сказав Краєв.

Він додав, що ядерний удар – це саме той сценарій, якого бояться у Європі. Там розуміють, що в сучасних умовах навіть економічні санкції сприймаються як політична агресія. Тому Захід не ризикує погіршувати ситуацію.

Росія довго працювала над тим, аби стати незамінною

Другий фактор полягає у тому, що Росія протягом 30 років свого існування працювала над тим, аби стати незамінною. Вона позиціювала себе як незамінний постачальник природного газу, нафти, вугілля та партнер у сировинних ресурсах.

Війна триває майже 10 місяців. Дуже важко за такий короткий проміжок часу замінити одну з найбільших економік світу і повністю від неї відмовитися. Адже нищівні санкції означають, що потрібно повністю виключити Росію з усіх економічних процесів,

– пояснив Краєв.

Він додав, що після саміту G20, який відбувся у листопаді, та після встановлення граничної ціни на російську нафту світ поступово наближається до думки про запровадження повних обмежень проти Росії.

"Гаражний розпродаж" у Росії

Однак є ще один фактор, який утримує Захід від такого кроку. Адже є ще Китай, Індія та кілька менших країн, для яких зараз вигідно "доїти" Росію.

За словами аналітика, зараз Росія демпінгує за багатьма ключовими ресурсами. Поки Захід забороняє все, що тільки можна, східні ринки навпаки викачують з Росії всі ресурси, до яких можуть дотягнутися.

Звісно, деякі західні країни теж кажуть: "А що, нам не можна так само?". Вони також продовжують за дуже дешевими цінами викуповувати у Росії все, що можна. Це сприймається як "гаражний розпродаж",

– сказав Краєв.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" наголосив, що поки Росія все не розпродала, кінцеві санкції на неї не накладуть. Адже всі хочуть отримати економічну вигоду, поки це можливо.

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