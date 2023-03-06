Санкції мають працювати ефективно: які подальші кроки Заходу щодо Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС ввів вже 10 пакет санкцій. В ньому немає нічого значущого, але нинішня санкційна політика дозволить краще відстежувати дотримання вже діючих обмежень.

Про це 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, все, що могло значно вплинути на економіку Росії вже працює.

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Головні обмеження – вже запроваджені

Сергій Фурса зазначив, що 10 пакет санкцій проти Росії не містить дуже важливих обмежень, бо вони були запроваджені ще до цього. Головним "козирем" цього пакету й санкційної політики загалом залишається контроль за їх дотриманням.

Зараз санкційна політика і ЄС, і американців буде сфокусована на тому, щоб відслідковувати дію вже введених санкцій – це буде ключове. Всі головні санкції вже введені, а все, що могло значно вплинути на економіку Росії вже працює,

– сказав банкір.

Він додав, що останньою такою санкції стало обмеження на російські нафтопродукти, але оцінити її ефект поки що складно, оскільки немає жодної статистики, яка б про щось свідчила.

"Зрозуміло, що це має бути боляче для російської економіки, але як саме – поки невідомо", – зазначив Фурса.

Бізнес зробив все, що міг

Банкір розповів, що міжнародні компанії вже ніяк не можуть вплинути на Росії, бо максимум, що вони можуть – це піти з російського ринку. Ті компанії, для яких важливі цінності, вже полишили Росію й зробили це у 2022 році.

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Фурса зазначив, що Захід тепер буде фокусувати на Італії, ОАЕ та Туреччині. Саме через ці країни, Росія намагається обходити санкції. Водночас він переконаний, що повністю позбутись паралельного імпорту не вдасться.

Банкір переконаний, що це явище існуватиме завжди, але його ефективність може залежати від тиску. Чим більший буде тиск, тим менше буде можливостей у Росії.

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