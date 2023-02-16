Є один цікавий момент: чи відчутними будуть санкції проти російських банків, які розглядає ЄС

Єврокомісія офіційно запропонувала до схвалення 10 пакет санкцій проти Росії. Туди можуть увійти обмеження щодо російських банків, а також деяких фізичних осіб. Однак досі немає згадки ні про ядерну, ні про ракетну галузь.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, сумнівно, що ракетна та ядерна галузь будуть сильним ударом для російського бюджету на цьому етапі.

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Європа потроху досягає енергонезалежності від Росії

Як раніше зазначила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, саме обмеження на ціноутворення на російські енергоносії стало підставою для серйозного зменшення доходів до російського держбюджету.

Клочок запевнив, що зараз Європа поступово виходить з енергозалежності від Росії, що якраз б'є по доходах у бюджет. Раніше через монопольне становище Росія могла спекулювати та провокувати різкий ріс цін на енергоносії. Санкційна політика допомогла збити Росію з такої позиції.

Зараз ЄС намагається вирішувати проблеми, які сам собі створив. Що стосується санкцій проти ядерної енергетики… Важливіше все ж таки було обговорити подальше обмеження ціни на газ. Це було б супер. Коли енергозалежність буде менша в рази, тоді можна буде говорити про санкції проти ядерної енергетики, – вважає Клочок.

Клочко прокоментував можливі санкції ЄС проти Росії у 10 пакеті: дивіться відео

На думку Клочка, Європа поступово ставатиме ще більш енергонезалежною від Росії. Це згодом допоможе вводити санкції проти інших галузей окупантів. Адже ситуація із енергоносіями буде повністю стабільна.

Окрім того, санкції щодо банків, які запроваджує ЄС, досить сумнівні. Адже поки хоча б один російський банк буде підключений до системи SWIFT, доти будь-яка країна легко зможе проводити платежі в Росію.

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