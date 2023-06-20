Санкції не мають бути прив'язані до факту завершення війни: коли Захід має зняти їх з Росії
У Великій Британії заявили, що можуть зняти санкції з Росії лише, коли країна-агресорка виплатить усю необхідну компенсацію Україні. Цю ідею повинні підтримати й інші держави-партнери України.
Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян. За його словами, до повної виплати репарацій Україні Росія не повинна бути частиною цивілізованого світу.
До теми У МЗС Британії назвали жорстку умову скасування санкцій проти Росії
Справедливе завершення війни
Саакян зазначив, що Велика Британія заявила вголос про ідею, яку просували українські експерти та країни-партнери України приблизно рік.
Санкції щодо Росії не мають бути прив'язані до самого факту завершення війни, а мають бути прив'язані до всього комплексу, який ми вважаємо справедливим завершенням війни: виплата компенсацій Росією, видача злочинців і так далі,
– наголосив він.
Політолог переконаний, що санкції проти Росії повинні відповідати вимогам, яких країна-агресорка буде змушена дотримуватись.
МЗС Великої Британії про санкції проти Росії
- Очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі 9 червня оголосив нові проєкти рішень, які готує британський уряд. Він наголосив, що країна бере на себе повноваження у збереженні санкцій проти Росії до виплати компенсацій за наслідки війни.
- Крім того, уряд Британії запроваджує новий спосіб використання заморожених російських активів, які можуть піти на відновлення України.
- Клеверлі зазначив, що Велика Британія підтримуватиме Україну у післявоєнному відновленні нашої держави.
- У британському уряді також заявили, що підсанкційні росіяни, які захочуть віддати свої гроші на підтримку нашої держави, тепер матимуть новий спосіб, щоб це зробити.
- Мовиться про добровільний процес, за допомогою якого особи, які потрапили під санкції, зможуть подати заявку на виділення коштів спеціально для підтримки відновлення та реконструкції України.
- Британська влада не буде примушувати осіб переказувати їхні кошти Україні, а також не пропонуватиме послаблення санкцій в обмін на пожертву.