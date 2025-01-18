На тлі заяв Орбана: глава дипломатії ЄС сказала, чи можуть скасувати санкції проти Росії

Висока представниця ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас висловилася щодо можливості скасування санкцій проти Росії. Підкреслила, йдеться про важіль впливу на агресора.

Про це Кая Каллас заявила в інтерв'ю AFP, повідомляє 24 Канал з посиланням на Barrons.

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Каллас про санкції проти Росії

Глава європейської дипломатії заявила, що санкції проти Росії точно необхідні.

Це наш важіль, і було б дуже дивно відмовитися від нього. Путін не змінив своїх цілей,

– підкреслила Кая Каллас.

Додала, тож підстав для скасування санкцій наразі немає. Окрім того, відзначила важливість не знімати їх передчасно.

Якими б не були переговори, ми опинимося в набагато слабшій позиції,

– зазначила глава дипломатії ЄС.

Каллас також не думає, що відмова від санкцій зараз інтересах Сполучених Штатів.

Нагадаємо, напередодні прем'єр Угорщини вкотре зробив цинічну заяву. Зокрема, Орбан закликав ЄС "створити з росіянами відносини, вільні від санкцій".