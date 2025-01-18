На тлі заяв Орбана: глава дипломатії ЄС сказала, чи можуть скасувати санкції проти Росії
- Напередодні Віктор Орбан закликав "створити з росіянами відносини, вільні від санкцій".
- Кая Каллас, висока представниця ЄС з зовнішньої політики, заявила, що санкції проти Росії є важливим важелем впливу і зараз немає підстав для їх скасування.
Висока представниця ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас висловилася щодо можливості скасування санкцій проти Росії. Підкреслила, йдеться про важіль впливу на агресора.
Про це Кая Каллас заявила в інтерв'ю AFP, повідомляє 24 Канал з посиланням на Barrons.
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Каллас про санкції проти Росії
Глава європейської дипломатії заявила, що санкції проти Росії точно необхідні.
Це наш важіль, і було б дуже дивно відмовитися від нього. Путін не змінив своїх цілей,
– підкреслила Кая Каллас.
Додала, тож підстав для скасування санкцій наразі немає. Окрім того, відзначила важливість не знімати їх передчасно.
Якими б не були переговори, ми опинимося в набагато слабшій позиції,
– зазначила глава дипломатії ЄС.
Каллас також не думає, що відмова від санкцій зараз інтересах Сполучених Штатів.
Нагадаємо, напередодні прем'єр Угорщини вкотре зробив цинічну заяву. Зокрема, Орбан закликав ЄС "створити з росіянами відносини, вільні від санкцій".