Один тіньовий флот за 3 роки заробив більше, ніж вся допомога Україні, – Зеленський про санкції

Ворожий флот, який не перебуває під санкціями, за майже 3 роки війни заробив більше, ніж Україна отримала усієї допомоги від країн світу. Тож треба віддати заморожені російські активи нашій державі.

І так, аби вона могла сама ними розпоряджатися. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Володимира Зеленського під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти.

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Що сказав Зеленський про санкції

Як зауважив український президент, один російський тіньовий флот заробляє близько 12 мільярдів доларів щомісяця. Відповідно сума доходу за майже три роки війни перевищує суму всіх коштів, які Україна отримала від країн світу.

Один тіньовий флот Росії, на який не були покладені санкції, заробив за 2,5 майже три роки війни, більше, ніж вся допомога всього світу Україні в цій війні. Тільки цей флот,

– наголосив Зеленський.

За його словами, санкції проти Росії, які діють сьогодні, недостатні. Водночас наразі є 300 мільярдів доларів російських заморожених активів. Він запропонував ідею віддати ці кошти Україні, аби вона сама змогла ними розпоряджатися, зокрема купувати зброю.

"Всі кажуть: що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово, де ви візьмете зброю, як ви будете захищатися? Я вам відповідаю. А можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам. Ми підтримаємо наших людей і купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю, може ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя. Можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити, можна, ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші", – резюмував він.

Нагадаємо, речниця МЗС Росії Марія Захарова пригрозила ЄС наслідками, якщо той конфіскує російські активи у 300 мільярдів доларів. Росія, мовляв, попереджала ЄС про наслідки таких дій. Після чого одразу вдалася до звинувачень українських політиків у корупції та війні.