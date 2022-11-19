Що найбільше б'є по економіці Росії: пояснення економіста

Росія впевнено йде "санкційною" дорогою до поглиблення всебічної ізоляції від світу. На це вплинули низка міжнародних подій, які "відрізають" Кремль від ключових ринків.

Вочевидь, цивілізовані країни серйозно налаштовані покарати Росію за її агресивну політику. Про це 24 каналу розповів економіст Олег Пендзин.

Зверніть увагу Європарламент може визнати Росію спонсоркою тероризму: які це матиме наслідки

Експерт зазначив, що економіка Росії з початку війни отримала низку ударів, які суттєво знижують її потенціал.

Якщо хронологічно на все дивитися, то по економіці Росії спочатку вдарив "шостий пакет" ЄС. Потім "восьмий пакет" – це ідея встановлення "максимальної ціни". Потім саміт G7, який підтримав цю ідею. Потім спільна заява G7 і Австралії. Зараз – це G20, де вже сформували свою позицію,

– пояснив економіст.

За його словами, треба розуміти, що Європа та США – це найбільші ринки світу і їхня позиція є вирішальною у багатьох моментах для Росії.

"Торговельні війни нікому не потрібні. Якщо хтось потрапляє під вторинні санкції – то втрачає свою позицію на найбільших ринках, на які постачає власну продукцію. А це спричиняє безробіття, падіння ВВП, падіння доходів населення. Це веде до зміни політичного керівництва", – додав аналітик.

Які впливи на російську економіку мають санкції: дивіться відео

На його думку, якщо політик будь-якої країни хоче втриматися на своїй посаді й переобратися на наступний термін, йому треба бути дуже обережним в таких речах, тому що "виборець першочергово рахує гроші у своєму гаманці".

"Гроші – це зарплата, виробництво у твоїй країні, це експорт в ті регіони, які є найбільш потужними ринками, а це Європа і США. Тому на сьогодні не стільки є важливою, а є серйозною спільна позиція європейських країн та американців щодо тиску на Росію", – резюмував Пендзин.

Читайте також Ізоляція Росії та історична промова Зеленського: чи збулись очікування України від саміту G20

Вас також може зацікавити – хто допомагає Росії обходити санкції: дивіться відео

Санкції проти Росії: останні новини