Росії бракуватиме грошей на соцвиплати та війну: санкції Заходу виснажують її економіку

Санкції поступово виснажують економіку Росії. Перші "дзвіночки" пролунали вже в січні, а далі буде лише гірше.

Про це 24 Каналу розповів економіст Олег Пендзин. Відомо, що в березні 2023 року Росія планує приблизно на 5% скоротити видобуток нафти на тлі санкцій від ЄС та G7 щодо граничної ціни на російські нафтопродукти.

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Як санкції вдарять по бюджету Росії

Пендзин нагадав, що в січні Росія опинилися з дефіцитом державного бюджету у 1,8 трильйона рублів – близько 24 мільярдів доларів. Важливо, що вони не мають можливості виходити на світові фінансові ринки, щоб запозичувати гроші. Тому змушені брати кошти з фонду "благосостоянія", де є близько 9,5 трильйонів рублів.

Якщо такими темпами вони будуть використовувати фонд, то в них він буде повністю вичерпаний десь на початку літа, грубо кажучи. Тоді вони точно не матимуть звідки перекривати дефіцит. І це вдарить по програмах, які фінансуються завдяки бюджету,

– зазначив Пендзин.

Перша – це програма соціальних виплат. Друга – програма, яка перетворюється у державні замовлення для машинобудівних підприємств, ремонту техніки та підтримки війни.

Як санкції вдарять по бюджету Росії – пояснив Пендзин: дивіться відео

Якщо війна йде більше, ніж 3 місяці, то йде протистояння не лише армій, але й економік. Україні буде надзвичайно важко, але є допомога від партнерів. Росія не має звідки отримувати допомогу. Я думаю, що втрати росіян будуть ще більші,

– наголосив Пендзин.

Аналітики ще в листопаді говорили, що найбільший рівень падіння російської економіки очікують на березень – квітень 2023 року. Обмеження на нафтопродукти запрацювали з 5 лютого, а приблизно 35% бюджету Росії – це нафтодолари. Тому можна очікувати, що дефіцит бюджету окупантів лише зростатиме.

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