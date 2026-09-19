Санкції проти Росії "без зубів": що насправді підписав Трамп

Гучно анонсований документ про жорсткі економічні обмеження проти країни-агресорки насправді втратив свою початкову силу. Замість реального покарання він перетворився на зручний інструмент ручного управління для американської адміністрації.

Політтехнолог Юрій Подорожній в етері 24 Каналу наголосив, що підписаний президентом США закон позбавили механізму автоматичного впровадження. За його словами, тепер це радше особистий важіль тиску Трампа, а саме підписання можна вважати "некрологом" документу про так звані "пекельні санкції", які готував у свій час Ліндсі Грем.

Чому Пекін не злякався обмежень

Показовою стала реакція Китаю на нові американські ініціативи. Китайський лідер Сі Цзіньпін навіть не подумав скасовувати свій запланований візит до США. Це прямо свідчить про те, що Пекін чудово розуміє реальну вагу та холодну тональність ухваленого рішення.

Трамп собі напередодні перемовин з Китаєм та у тристоронньому форматі Україна – Росія – США кладе в кишеню додатковий важіль тиску,

– пояснив Подорожній.

Дипломатія тиску від Кремля

Оцінюючи загальну геополітичну ситуацію перед жовтневими перемовинами у США, політтехнолог порівняв дипломатичні методи Росії з допитами у ФСБ. Головними інструментами Москви залишаються відвертий тиск та маніпуляції.

Ні для кого не є секретом, що росіянам не вдається сьогодні на полі бою показати те, що вони хочуть. Путін буде затягувати перемовини, навіть якщо він увійде в них, доки не "викатає" як не києм, то палицею Донецьку та Луганську області, навіть якщо росіяни не зможуть їх взяти ще 10 років,

– зазначив Подорожній.

Про санкції США і шантаж Путіна: дивіться аналітику Подорожнього у відео