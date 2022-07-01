Завдання Заходу – зробити Путіна жебраком, а далі ЗСУ свою справу знають, – політолог

Заходу потрібно ще більше обкласти Путіна санкціями. Таке рішення зробить Європу лише сильнішою та згуртованішою.

Про це 24 каналу розповів український політолог Микола Давидюк. Він високо оцінив санкції Європи проти російських золотовидобувних компаній, адже Путін особисто залучений у цей бізнес. Це допоможе перемогти Росію.

До теми Шольц зрозумів, що хоче належати до еліт світових, а не Росії, – Давидюк

Жебрак Путін – це сильна Європа

Пан Давидюк переконаний, що Європі потрібно ще більше затискати Путіна в кільце. Варто буквально визначити його найбільші бізнеси і боляче по них вдарити. Це – і нафта, і газ, і нелегальний продаж зброї, і реалізація наркотиків тощо.

Усі його способи заробітку потрібно нещадно блокувати. Від цього європейські держави лише виграють.

Путін-жебрак – це супервільні та спокійні європейські політики, яких не підкуповують, тому вони приймають рішення для Європи. А єдине виграшне рішення для Європи – Україна. Тому завдання Заходу – зробити Путіна жебраком, а далі ЗСУ свою справу знають, – наголосив Микола Давидюк.

Україні теж потрібно активізовуватися з реформами. Хоч ми й отримали кандидатство на членство в Євросоюзі, але на цьому не можна зупинятися.

ЄС має певний скепсис щодо України, та його можна побороти – змінити уряд, показати більшу технократію, вбивши корупцію тощо. Треба продемонструвати Європі, що країна буквально несеться вперед на всіх фронтах у краще майбутнє.

Завдання Заходу – зробити Путіна жебраком, а далі ЗСУ свою справу знають, – Давидюк: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський поговорив із німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром. Він подякував йому за підтримку України. Також вони обговорили нарощення оборонної підтримки для Збройних Сил.

Крім того, нещодавно стало відомо, що Німеччина виділить Україні грант розміром у 1 мільярд євро. Його Україна використає на першочергові гуманітарні та соціальні потреби.