Євросоюз ввів 13-й пакет санкцій проти Росії: обмеження зачепили міністра КНДР

Євросоюз ввів новий пакет санкцій проти Росії. Насамперед він націлений на військовий та оборонний сектори країни-агресорки.

Рада ЄС ввела обмежувальні заходи щодо ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

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Проти кого ввели санкції

Нові списки націлені насамперед на військовий та оборонний сектори та пов'язаних з ними осіб, у тому числі на тих, хто бере участь у постачанні озброєнь КНДР до Росії, зокрема міністра оборони Північної Кореї. А також на представників судової влади, місцевих політиків та людей, відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей.

Експортні обмеження стали жорсткішими

Активи цих осіб підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС забороняється надавати їм кошти. На фізичних осіб додатково поширюється заборона на поїздки, яка не дозволяє їм в'їжджати на території ЄС або транзитно проходити через них.

Рада додала 27 нових організацій до списку тих, хто безпосередньо підтримує російський військово-промисловий комплекс у його агресивній війні проти України.

На них поширюватимуться більш жорсткі експортні обмеження щодо товарів та технологій подвійного призначення, а також товарів та технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

Деякі з цих підприємств розташовані в третіх країнах (Індія, Шрі-Ланка, Китай, Сербія, Казахстан, Таїланд та Туреччина) і беруть участь в обході торгових обмежень, інші – російські підприємства, які займаються розробкою, виробництвом та постачанням електронні компоненти для військово-промислового комплексу Росії.

Крім того, новий пакет санкцій розширює список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки шляхом додавання компонентів для розробки та виробництва БпЛА.

Також ЄС запровадив додаткові обмеження експорту товарів, які, зокрема, сприяють зміцненню промислового потенціалу Росії, як-от електричні трансформатори.

Британію додали до списку партнерів щодо санкцій на сталь та залізо

У новому пакеті Євросоюз додав Велику Британію до списку країн-партнерів, які застосовують комплекс обмежувальних заходів на імпорт заліза та сталі з Росії, а також комплекс заходів щодо контролю імпорту, які, по суті, еквівалентні заходам ЄС.