Трамп продовжив заборону на прийом кораблів з Росії в американських портах ще на рік

Президент США Дональд Трамп продовжив заборону на прийом в американських портах суден під російським прапором, або які пов'язані з Росією. Її продовжили ще на один рік

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на документ, який розмістили у Федеральному реєстрі США.

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Санкції проти російського флоту продовжили

Повідомляється, що заборона, яку продовжив Трамп, поширюється на стоянку та рух у порти США для всіх суден, які так чи інакше пов'язані з Росією.

Я продовжую на 1 рік дію надзвичайного стану щодо Російської Федерації та надзвичайних повноважень, що стосуються регулювання стоянки та пересування пов'язаних із Росією суден у порти Сполучених Штатів,

– йдеться в документі.

В указі вказано, що надзвичайний стан щодо Росії було впроваджено 21 квітня 2022 року за адміністрації колишнього президента Джо Байдена. Також там йдеться про те, що політика і дії уряду Росії продовжують становити загрозу національній безпеці США.

До речі, днями в Естонії затримали танкер Kiwala, який належить до російського тіньового флоту. Це судно займається експортом російської сирої нафти та нафтопродуктів у треті країни та належить Росії.