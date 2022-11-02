Ще 4 олігархи Путіна, які підтримували війну, потрапили під санкції Великої Британії

Уряд Великої Британії наклав санкції на 4 російських олігархів. Кожному з олігархів заморозять активи та заборонять в'їжджати на територію Великої Британії.

Санкції офіційно підтвердили 2 листопада. У Британії повідомили, що ці олігархи "дозволили Путіну мобілізувати російську промисловість для підтримки війни".

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Які олігархи потрапили під нові санкції Британії

Під санкції Британії цього разу потрапили 4 впливові російські олігархи. Мовиться зокрема про Алєксандра Абрамова та Алєксандра Фролова.

У британському уряді повідомляють, що ці 2 олігархи були партнерами Романа Абрамовича і брали участь у видобувній, транспортній та будівельній сферах. У Великій Британії вони мали нерухомість на суму 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Крім того, санкцій не оминув й олігарх Айрат Шаймієв. Його загальний капітал – 902 мільйони фунтів стерлінгів.

Четвертим у цьому списку виявився Альберт Шигабутдінов. Капітал цього олігарха – 977 мільйонів фунтів стерлінгів.

Велика Британія вже наклала санкції на 120 організацій та понад 1200 осіб, які якимось чином причетні до війни Росії проти України.

4 олігархам, до яких Британія застосує санкції, буде заборонено в'їжджати на її територію. На додачу до цього, прихвосням Кремля заморозять їхні активи в країні та накладуть транспортні санкції.

Націлюючись на цих осіб, ми посилюємо економічний тиск на Путіна і будемо продовжувати це робити до тих пір, поки Україна не переможе,

– кажуть в британському уряді.

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Як санкції б'ють по окупантах на фронті

Можливо, російська еліта ще не сповна відчула на собі наслідки санкцій. Однак російські військові страждають від них.

Річ у тім, що військово-промисловий комплекс Росії зараз неабияк страждає через санкції, накладені на країну-агресорку. Йому довелося зіткнутися з рядом проблем.

Зокрема у розробці двигунів. Росіяни тепер просто не можуть їх виробляти.

Для роботи своєї техніки окупанти викручують чіпи із пральних машин. Російська армія стає дуже залежною від підсанкційного Ірану, каже глава ОП Андрій Єрмак.

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