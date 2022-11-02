Ще 4 олігархи Путіна, які підтримували війну, потрапили під санкції Великої Британії

2 листопада 2022 , 15:01
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Джерело:

Sky News

Уряд Великої Британії наклав санкції на 4 російських олігархів. Кожному з олігархів заморозять активи та заборонять в'їжджати на територію Великої Британії.

Санкції офіційно підтвердили 2 листопада. У Британії повідомили, що ці олігархи "дозволили Путіну мобілізувати російську промисловість для підтримки війни".

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Які олігархи потрапили під нові санкції Британії 

Під санкції Британії цього разу потрапили 4 впливові російські олігархи. Мовиться зокрема про Алєксандра Абрамова та Алєксандра Фролова.

У британському уряді повідомляють, що ці 2 олігархи були партнерами Романа Абрамовича і брали участь у видобувній, транспортній та будівельній сферах. У Великій Британії вони мали нерухомість на суму 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Крім того, санкцій не оминув й олігарх Айрат Шаймієв. Його загальний капітал – 902 мільйони фунтів стерлінгів.

Четвертим у цьому списку виявився Альберт Шигабутдінов. Капітал цього олігарха – 977 мільйонів фунтів стерлінгів.

Важливо! Велика Британія вже наклала санкції на 120 організацій та понад 1200 осіб, які якимось чином причетні до війни Росії проти України.

4 олігархам, до яких Британія застосує санкції, буде заборонено в'їжджати на її територію. На додачу до цього, прихвосням Кремля заморозять їхні активи в країні та накладуть транспортні санкції.

 Націлюючись на цих осіб, ми посилюємо економічний тиск на Путіна і будемо продовжувати це робити до тих пір, поки Україна не переможе,
– кажуть в британському уряді.

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Як санкції б'ють по окупантах на фронті

  • Можливо, російська еліта ще не сповна відчула на собі наслідки санкцій. Однак російські військові страждають від них.
  • Річ у тім, що військово-промисловий комплекс Росії зараз неабияк страждає через санкції, накладені на країну-агресорку. Йому довелося зіткнутися з рядом проблем.
  • Зокрема у розробці двигунів. Росіяни тепер просто не можуть їх виробляти.
  • Для роботи своєї техніки окупанти викручують чіпи із пральних машин. Російська армія стає дуже залежною від підсанкційного Ірану, каже глава ОП Андрій Єрмак.

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Автор: Лілія Траспетрихіна