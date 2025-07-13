Тоді у Кремлі буде сильний вереск: найбільші проблеми Росії можуть спричинити не санкції США

За повідомленням The New York Times, Дональд Трамп розглядає можливість підтримки санкцій, щоб змусити Кремль до переговорів. Однак щодо президента США бути впевненим не можна.

Таку думку 24 Каналу висловив народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда, зауваживши, що Трамп не запровадить санкції проти головного партнера країни-агресорки, тому вони не будуть дієвими. Верещати в Кремлі будуть від іншого, і це може зробити саме українська зброя.

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Що спричинить реально великі проблеми в Росії?

За словами народного депутата від "Слуги народу", питання санкцій проти Росії залишається відкритим, а щодо постачання зброї від США, Трамп може це анонсувати, але в невеликій кількості. Важливо розуміти, що президент США має одну властивість – навіть протягом дня суперечити самому собі, тому він не передбачуваний.

Однак Дунда наголосив, що жодні санкції і навіть славнозвісний законопроєкт Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, який підписали 85 сенаторів, не змінять ситуацію з економічним бюджетом країни-агресорки. Адже Трамп ніколи введе мита у розмірі 500% на Китай, який є основним партнером Росії.

Найкращі санкції – це українська зброя. Російський бюджет насамперед тримається на нафтовій трубі. Тобто на нафтопроводах, які доставляють нафту до Балтійського та Чорного морів. Відповідно, якщо ми й далі будемо залучати удари по гілках постачання нафти до портів, це буде бити по можливості Росії постачати її та отримувати експортні доходи. Тоді почуємо крик і вереск від Лаврова, Рябкова, Путіна та Мединського,

– наголосив він.

До речі, головним трейдером російської нафти називають Муртаза Лакхані. Лише одна його компанія в ОАЕ придбала 369 партій нафти у “Роснєфті” з 2022 по початок 2025 року. Попри санкції, його флот продовжує працювати. Танкери змінюють імена, прапори, зникають із радарів.