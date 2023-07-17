Каравани вантажів ідуть з боку Китаю: як Казахстан допомагає Росії обходити санкції

Цілком ймовірно, що Казахстан допомагає Росії обходити санкції. На кордоні обох країн постійні кілометрові черги з вантажівок, які перевозять товари подвійного та військового призначення.

Таку думку 24 Каналу висловив казахстанський політик, підприємець, лідер руху "Демократичний вибір Казахстану" Мухтар Аблязов. Він наголосив, що Казахстан допомагає Росії обходити санкції.

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Обсяги цієї торгівлі просто величезні. Цим потрібно займатися.

Географічна складова тут дуже важлива. Казахстан межує з Китаєм та країнами Центральної Азії. Ми щодня отримуємо відео, як каравани вантажів з боку Китаю їдуть через Казахстан до Росії. Гігантські обсяги,

– зауважив Аблязов.

Як Казахстан може допомагати Росії

Як підкреслив Аблязов, саме Казахстан є ключовою державою, через яку йде транзит вантажів. Там через різні сумнівні фірми закуповують чіпи та різні інші товари подвійного призначення та перевозять в Росію. Але в документах зазначають, що купують ці речі на Заході і згодом теж "експортують" на Захід.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що існує список "зелених компаній", які погоджені з політичною верхівкою. Саме ці фірми дістають і перевозять товари подвійного та військового призначення до Росії.

Вантажівки з цими товарами спокійно їдуть через кордон. Вже є навіть на відео покази людей, які беруть в цьому участь. Там гігантські черги на 10 – 15 кілометрів. Потрібно перекрити цей шлях. Казахстан і Киргизстан – дві ключові країни у цьому. Але переважно через Казахстан йде транзит,

– зазначив Аблязов.

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На його думку, потрібно "бити" саме по президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву, адже буцімто саме він допоміг організувати такий "сірий імпорт". І Україні та всьому Заходу варто було б жорстко реагувати на такі речі.

Санкції проти Росії: коротко

Росія намагається обходити введені проти неї санкції. До прикладу, деякі енерготрейдери допомагають окупантам збувати їхні нафтопродукти.

23 червня в ЄС схвалили 11 пакет санкцій проти Росії. У ньому зосередилися на недопущенні обходу вже чинних санкцій.

Для цього в ЄС ввели новий інструмент протидії обходу санкцій. Це дозволить ЄС обмежити продаж санкційних товарів та послуг до третіх країн.