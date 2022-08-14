На росіян чекає дещо страшніше за неможливість з'їздити на шопінг до Мілана

Історичні паралелі очевидні: німці, які пережили після Другої світової вкрай болісну, але дуже необхідну процедуру денацифікації. росії, якщо вона хоче колись повернутися до нормальних взаємин зі світовою спільнотою, доведеться пережити депутінізацію.

Країна за бортом

Інакше країна залишиться вигнанцем на десятки років й плентатиметься узбіччям цивілізації, відрізана від досягнень культури, освіти, науки.

Важливо Українські ракети таки прилетять до російських міст

На місці російської інтелігенції, яка впала в істерику від перспективи відмови у європейських візах, я б більше боявся саме цієї перспективи.

Клітка для диких

Що може бути страшнішим, ніж відсутність розвитку? Що може бути страшнішим, ніж роками ковтати пил від колісниці прогресу, що летить вперед, намагаючись підібрати або вкрасти крихти нових технологій і винаходів?

Про головне ЗСУ за лічені хвилини перетворили авіаційний полк окупантів на піхотний

Що може бути страшнішим за ізоляцію? Невже відсутність можливості з'їздити на шопінг до Мілана?

Дивлячись на біснуватий натовп російських патріотів у Німеччині, я впевнений у тому, що негайна депортація цих одержимих в їхню улюблену росію – необхідний захід гігієни.

Актуальне – скільки росіян мріють захопити Київ і про капітуляцію України: дивіться відео



